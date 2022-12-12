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金鹰成人日間護理中心歡慶11週年精彩節目、豐盛美食 場面熱鬧溫馨

工商記者任一峰／紐約訊
金鷹成人日間護理中心歡慶11週年，百多位老年人在中心度過了熱鬧而又溫馨的歡樂佳節。
金鷹成人日間護理中心歡慶11週年，百多位老年人在中心度過了熱鬧而又溫馨的歡樂佳節。

位於法拉盛的金鷹成人日間護理中心，日前於王子街中心的會址舉辦了11週年聯歡會，同時亦為與會的十二月份生日的二十多會員舉辦慶生會，多位民選官員及NYSADC協會的主席都到場予以祝賀。席間，永康的所有的工作同仁親手為當月的壽星們送上了誠摯的節日祝福，讓在場的老年人備感溫馨，現場場面非常熱鬧感人。

永康成人日間護理中心負責人Vivian表示，中心自開幕以來受到廣大的老年朋友的愛戴和支持，她的心中除了感謝還是感謝。她認為「人間重晚晴」，她非常感謝金鷹的全體工作同仁一年來的辛勤，希望金鷹和會員們親如家人，讓長輩們在快樂健康的環境中享受人間晚晴。Vivian表示，中心本著敬老愛老的宗旨踏實前行，上下員工銳意進取、付出愛心，使金鷹中心終於獲得社區的肯定。該中心衷心感謝會員的支持、信任和愛戴，並將持續秉持毫無保留的愛心，認真地為大眾服務。

金鷹成人日間中心寬敞明亮，分有大堂和接待處，活動中心有大型舞蹈廳，有專業老師教授社交及古典舞蹈，還有歌唱班、太極班、廣東大戲班、瑜珈班、體操課、麻將娛樂等。此外，該中心還有社工室，提供專業的社工服務，悉心為會員解決各種問題。該中心還有電腦班（分初/中/高級班）、英語班、攝影班、繪畫班（油畫/素描/國畫）、書法班、手工藝班、卡拉OK室、乒乓球室、桌球室、按摩室及休閒閱讀室等。此外，該中心每月為會員舉辦慶生活動，贈送生日禮物和生日蛋糕，每月定期舉辦戶外活動，讓會員得到身心與大自然的調和，又可增廣見聞。

金鷹成人日間中心開業11年來，秉持著老吾老以及人之老的精神，提供長輩及家屬優良的日間照顧、社交、保健鍛鍊和資訊交流的地方。該中心定期為會員舉辦各類講座和各項教育娛樂活動及課程，並提供營養豐富的早、午、晚餐。凡耆老擁有紅藍白卡(Medicaid)並需要保健和照顧服務者，歡迎電話諮詢：718-460-1888，也可親臨參觀：36-36 Prince Street, 2FL, Flushing, NY 11354，或瀏覽網址：goldeneagleseniorcare.com。

金鷹成人日間護理中心歡慶11週年，百多位老年人在中心度過了熱鬧而又溫馨的歡樂佳節...
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法拉盛 教育 攝影

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