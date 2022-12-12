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紐約時報廣場1號大屏全球賀年活動啟動

紐約訊
世界日報時報廣場一號大屏全球賀年活動。
世界日報時報廣場一號大屏全球賀年活動。

繼去年農歷新年的時報廣場拜年活動讓大家驚艷之後，今年世界日報將繼續在時報廣場1號大屏上舉行這項春節的全球拜年活動，有興趣參加的個人、公司請與我們聯絡，共襄盛舉。

紐約時報廣場有世界十字路口之稱，是世界中心，當中的一號大樓（1 Time Square）是著名的地標大樓，每年新年倒數的水晶球就在此大樓樓頂徐徐降下。大樓牆外向北的LED寬36英呎、高200英呎，聳立在時報廣場中間，是一巨無霸LED，也是世界最大和最著名的LED之一，在這裡賀年有面向世界的意味。

在過去的幾年，疫情影響了每一個人和每一間企業，大家都希望新年能有新氣象，恢復工作生活的常態。通過賀年活動來播送大家新年的祝福，可以相互打氣、共同向前。

賀年活動會播四次（1月20日、1月21日、1月22日、1月23日，晚上9點），世界新聞網（worldjournal.com）將全程錄影和拍攝，發送給參與的客戶，並在世界新聞網上分享。歡迎各公司行號、個人參加，共襄盛舉，新年開一個好頭！

有興趣參加的公司行號請聯絡我們，查詢電話：718-746-8889，分機6345，電郵：[email protected]。世界日報祝所有的讀者及商家們，新春快樂、萬事如意！

時報廣場 世界新聞網 世界日報

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