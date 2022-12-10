我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠熱銷世界各地 成就健康夢想 是節日送禮的佳品

工商記者鍾淑美／紐約訊
萬蜂牌巴西極品蜂膠的高品質、高濃度、高生物活性，是其療效和安全的保證。
萬蜂牌巴西極品蜂膠的高品質、高濃度、高生物活性，是其療效和安全的保證。

天然、綠色、健康的食品，成為越來越多人所追求的生活時尚，其中蜂膠更被譽為「大自然帶給人類最珍貴的健康禮物」，自然也是節日送禮的佳品。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠與其它蜂膠相比，其成分更復雜、有效成分含量更高、生物活性更高、濃度更高，這就是萬蜂牌巴西極品蜂膠與其他巴西蜂膠的顯著區別。

蜂膠的八大健康功效得到國際認證，長期服用萬蜂牌巴西極品蜂膠對癌症、高血壓心臟病、腦血栓、動脈硬化、前列腺炎、肝炎、流感、白血病等有著顯著的效果，也對糖尿病、血管系統併發症及視網膜病變有特殊效果。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的生物活性最高（達98％），其類黃酮含量為業界最高(18.5mg/ml)，而且絕不含酒精、絕無蜂臘、不分層、不沉澱；獲得了國際GMP優異質量認證、巴西聯邦政府出口認證、加拿大衛生部進口認證，而且通過了國際蜂產業協會的質量檢測，是巴西蜂膠中的極品。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠憑借高質量、高濃度、高生物活性等特點熱銷世界各地，是健康養生品種中當之無愧的極品。

如有任何問題，歡迎撥打專家諮詢電話，北美請打免費電話：1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打：1-604-518-7778，或上網瞭解：www.vikerm.com；地址：1121 – 11871 Horseshoes Way, Richmond, BC, V7A 5H5 Canada，電郵：[email protected]

巴西 高血壓 心臟病

上一則

紐約市兩大華人醫療集團合併命名為「百康仁德」　近百診所攜手服務20萬民眾

下一則

國泰銀行基金會2022獎學金獲獎名單

延伸閱讀

世足賽／8強對抗巴西 克國有「參考書」…將借鏡瑞士布局

世足賽／8強對抗巴西 克國有「參考書」…將借鏡瑞士布局
巴西11月快入夏卻降雪 12月估難逃暴雨

巴西11月快入夏卻降雪 12月估難逃暴雨
世足賽／巴西年輕選手愛慘他 內馬爾颳起「偶像效應」

世足賽／巴西年輕選手愛慘他 內馬爾颳起「偶像效應」
巴西11月異常寒冷多雨 12月難逃暴雨

巴西11月異常寒冷多雨 12月難逃暴雨
世足賽╱巴西球員進球跳舞挨轟 球迷捍衛國家隊

世足賽╱巴西球員進球跳舞挨轟 球迷捍衛國家隊

熱門新聞

法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52
一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷對方右耳；圖為長江超市。(記者牟蘭／攝影)

獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員

2022-12-03 08:45

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒