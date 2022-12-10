萬蜂牌巴西極品綠蜂膠熱銷世界各地 成就健康夢想 是節日送禮的佳品

萬蜂牌巴西極品蜂膠的高品質、高濃度、高生物活性，是其療效和安全的保證。

天然、綠色、健康的食品，成為越來越多人所追求的生活時尚，其中蜂膠更被譽為「大自然帶給人類最珍貴的健康禮物」，自然也是節日送禮的佳品。

萬蜂牌巴西 極品綠蜂膠與其它蜂膠相比，其成分更復雜、有效成分含量更高、生物活性更高、濃度更高，這就是萬蜂牌巴西極品蜂膠與其他巴西蜂膠的顯著區別。

蜂膠的八大健康功效得到國際認證，長期服用萬蜂牌巴西極品蜂膠對癌症、高血壓 、心臟病 、腦血栓、動脈硬化、前列腺炎、肝炎、流感、白血病等有著顯著的效果，也對糖尿病、血管系統併發症及視網膜病變有特殊效果。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的生物活性最高（達98％），其類黃酮含量為業界最高(18.5mg/ml)，而且絕不含酒精、絕無蜂臘、不分層、不沉澱；獲得了國際GMP優異質量認證、巴西聯邦政府出口認證、加拿大衛生部進口認證，而且通過了國際蜂產業協會的質量檢測，是巴西蜂膠中的極品。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠憑借高質量、高濃度、高生物活性等特點熱銷世界各地，是健康養生品種中當之無愧的極品。

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