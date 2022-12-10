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國泰銀行基金會2022獎學金獲獎名單

工商記者鍾淑美／紐約訊
2022年度國泰銀行基金會獎學金獲得者
2022年度國泰銀行基金會獎學金獲得者

今日，國泰銀行基金會公佈了其2022年度獎學金的獲獎名單，共有二十名高中生獲得每人1,000美元的獎學金。這些學生於今年秋季開始全職就讀四年制大學，他們所獲得的獎學金會用於支付其大學學費。

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監 William E. Becker表示：「我謹代表國泰銀行基金會，向獲得獎學金的同學們致以誠摯的祝賀。他們在學業上的成就、卓越的領導力以及對社區服務的熱忱，讓我們印象深刻。我們期待在未來的幾年繼續發展這個獎學金項目，幫助更多的年輕一代開拓未來、達成夢想。」

國泰銀行基金會聯合主席Deborah Ching向亞太社區基金會(APCF)表示感謝。過去四年，亞太社區基金會一直擔任國泰銀行基金會獎學金的項目管理員。

今年，國泰銀行基金會共收到了314份獎學金申請，申請人分別來自加州、紐約州、華盛頓州、伊利諾伊州、德州、馬里蘭州、麻州新澤西州及內華達州。亞太社區基金作為項目管理員審閱了所有申請材料，並將候選人範圍縮小至287人。隨後，由國泰銀行員工組成的委員會審閱了287名候選人的申請材料，並最終選出獎學金獲得者。

本屆獎學金獲得者如下：南加州：Aman Kumar、Metztli Carbajal；北加州：Janice Tran、Mohammed Lashuel；伊利諾州：Jala Taylor-Pickett、Jessica Zhang；馬里蘭州：Carolyn Pham、Fiona Persaud；麻州：Asmy Sylvain、Favour Ejims；內華達州：Lisa Guerrero、Nishelle Phansalkar Michalik；新澤西州：Adalia Fragoso、Tiffany Caba；紐約州：Afua Siaw、Xingyi (Cindy) Zheng；德州：David Dzul、Jean Botani；華盛頓州：Quyen To、Vichet Ros。

國泰銀行基金會成立於2002年，將推動廉租房、社區和經濟發展及教育視為己任，並支持和文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的有益於社區進步的項目。想要瞭解更多信息，請瀏覽：cathaybankfoundation.org。

新澤西州 加州 麻州

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