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「國醫堂」中醫診所新張

工商記者張莎莎／紐約訊
「國醫堂」由豐富經驗的范樹國中醫教授（左）和許英中醫教授（右）主理。
「國醫堂」由豐富經驗的范樹國中醫教授（左）和許英中醫教授（右）主理。

位於法拉盛王子街的「國醫堂」中醫診所日前隆重開張，該診所由豐富經驗的范樹國中醫教授和許英中醫教授所主理。

范樹國教授是紐約法拉盛「國醫堂」和「紐約中美文化藝術交流中心」的董事長，同時也是中醫學教授、中醫主任醫師、著名老中醫、中國政府外派出國的中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才。他從事中醫臨床和中醫教學工作五十餘年，受中國衛生部委託參加在紐約舉辦的「第四屆世界針灸大會」後，定居紐約。在這二十多年的時間裡，經過他精心治療的病人不計其數。

范教授重點介紹，許英教授從事針灸臨床和教學、科研四十多年，擅長於治療各種痛症及調理亞健康狀態，如焦慮、失眠、疲憊等；同時還能幫助調理新冠后遺症，如咳嗽、胸痛、嗅覺味覺減退或消失、身體乏力等。

范教授表示，他在中國除完成學院交給他的繁重教學工作外，還協同許英教授一起獨立承包了學院對外開放設立的「中醫針灸診所」。他們的醫學理論造詣深厚、臨床經驗豐富、服務態度熱情，因此深受患者歡迎。在五十餘年的醫療實踐裏，他們診治病患細致入微，治療效果優異，深受中美兩地病患的熱情歡迎和尊敬。

2020年新冠病毒在美國暴發後，他除了義務為病患診治外，還二十餘次借助網路的強大威力，號召民眾不要恐慌，宣傳用中藥抗病毒的方式和方法。他用臨床實例引導大眾：首先做好未病先防；感染病毒者可以服用從中國進口的中藥抗病毒沖劑、板蘭根沖劑、藿香正氣液、抗病毒口服液等，讓普通民眾受益良多。這樣的救助工作，他至今仍未停止。

范教授表示，他將以中醫診所「國醫堂」作為平臺，開展中醫全科治療服務工作，並設立長壽調護科和長壽研究室。他認為，在中醫理論意念的指導下，運用中藥秘方，配合針灸、推拿、火罐去調整人體、增加抵抗力、挖掘潛能，就有可能實現延續生命的目的。范教授對探索發掘人體潛能的事業充滿了信心，也具備有這方面的經驗和能力。

范樹國教授運用中醫、中藥、針灸、推拿、火罐等方法，開設中醫內科、婦科、兒科、針灸科、疼痛科、導引推拿科、中醫美容科、中醫減肥科、男性病專科、女性病專科、養生保健科、長壽調護科、新冠病毒專科、亞健康調理科、頑病痼疾治療專科等；另設聲樂養生研究室和長壽健康研究室。

如有任何健康疾病問題想要諮詢，歡迎致電「國醫堂」中醫診所，電話：929-607-3738，地址：39-07 PRINCE STREET, #4E, Flushing, NY 11354（法拉盛王子街王子大廈4樓E室），門診時間：週一至週六上午9點至下午5點。

范樹國中醫教授醫學臨床經驗豐富、服務態度熱情，深受患者歡迎。
范樹國中醫教授醫學臨床經驗豐富、服務態度熱情，深受患者歡迎。

法拉盛 醫學 失眠

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