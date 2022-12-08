我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

明星鐳射醫美SMOOTHGLO療程 讓素顏肌膚就像上了濾鏡

工商記者鍾淑美／紐約訊

風靡歐美、延緩肌膚老化的Smoothglo™療程，其助除皺、緊緻肌膚的效果受到各界的好評。Smoothglo™透過M22和傳奇電波雙機單療程，加上專業醫師的治療操作，讓素顏肌膚「古溜」，就像上了濾鏡。

明星鐳射醫美表示，人們從25歲以後每年會流失1％的膠原，膠原的流失會讓皮膚漸漸失去彈性，同時出現膚色不均、泛紅、細紋以及毛孔粗大等現象，甚至還會出現比較粗、比較深的皺紋，這些都有可能是肌膚老化現象。除了做好防曬、保持正常的生活能延緩肌膚老化速度外，如何「保鮮凍齡」也是人們一生的課題。出現臉頰斑點明顯、毛孔粗大、肌膚失去光澤感等情況，很可能是肌膚老化引起的。

Smoothglo™療程是透過微針穿刺進皮膚，加上RF的電波刺激真皮層膠原的新生，膠原新生緊緻後膚質就會變好，從而令細紋改善、毛孔縮小。藉由M22來改善顏色的部分，增加膠原、微針的RF，可以針對真皮的膠原增生，改善細紋、毛孔的部分，有1+1大於2的作用。

Smoothglo™同步改善多種的肌膚老化問題，M22的光療科技再度風靡全球，其實可以從日本OL趨之若鶩的素顏療程Photofacial®說起：「M22在這項治療裡面，除了有退紅的效果，還可以治療斑點問題，可以讓皮膚膚質看起來比較亮。」

Smoothglo™幫助肌膚重現「古溜」狀態，但醫師也提醒，在進行任何醫美療程前，民眾還是得先做足功課，選對適合自己的療程，這樣才能安全有效地找回美麗肌膚。

明星鐳射醫美中心作為一家高端醫學美容機構，擁有多台FDA認證的美容儀器，所有的相關美容醫用產品都是美國製造。該中心提供的醫美項目包括：三極光Lengend Pro臉部提拉、PicoWay第5代超皮秒、第八代光子嫩膚除皺、吸血鬼Facial、PRP臉部回春、NAD抗衰老點滴、花粉過敏點滴、排毒護肝點滴、乾眼症治療、美白亮肌點滴等，歡迎各界前往明星醫美洽詢交流。地址：41-77 Kissena Blvd, Flushing，電話：718-775-8618、718-790-8678。

醫學 過敏 日本

上一則

禁查租客犯罪背景提案 周四公聽 維權團體籲發聲

下一則

VNS Health 富康醫療日落公園社區中心　隆重開幕 服務僑社

延伸閱讀

露·美容12/6、12/22冬季保養皮膚講座 資生堂150週年慶 買就送活動12/31止

露·美容12/6、12/22冬季保養皮膚講座 資生堂150週年慶 買就送活動12/31止
明星鐳射醫美SMOOTHGLO療程 讓素顏肌膚就像上了濾鏡

明星鐳射醫美SMOOTHGLO療程 讓素顏肌膚就像上了濾鏡
養生／不當「乾妹妹」 多款保濕霜給肌膚滿滿水分

養生／不當「乾妹妹」 多款保濕霜給肌膚滿滿水分
感恩聖誕精品上架 送禮不愁

感恩聖誕精品上架 送禮不愁
想維持少女感 養成減齡5習慣

想維持少女感 養成減齡5習慣

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
華埠地鐵站搶劫緬甸華婦致死案今判，羅賓遜獲囚1至3年。(市警提供)

獨家／紐約地鐵搶劫致華婦死亡 判了…非裔嫌犯隨時可出獄

2022-12-01 16:17
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)

奧州大麻農場打工裝修 紐約華男遇橫禍喪命

2022-11-30 14:12

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物