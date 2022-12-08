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紐約中醫學院春季班1/3開學 師資雄厚、教學嚴謹

工商記者鍾淑美／紐約訊

享譽美國針灸教育界的紐約中醫學院，是東岸唯一冠名中國傳統醫學(Traditional Chinese Medicine)的高等學府。該學院2023春季班將於1月3日開學，設有三年制針灸碩士以及四年制針灸與中醫藥學碩士課程，並連續得到聯邦教育部認可的針灸與東方醫學認證委員會(ACAOM)鑑定。該學校可簽發I-20，接受國際學生，同時還接受退伍軍人，可享受相關福利。美國公民或永久居民者可申請聯邦學生低息貸款，如是紐約州低收入居民，還可申請州助學金(TAP)。

該學院保持「原汁原味」的特色，以「仁愛、傳承、融匯、啟新」為校訓，秉持「汲取中華醫學精髓，躋身美國健保體系」的教育方向，以師資雄厚、

教學嚴謹而享譽美國針灸教育界，已經培養出上千位畢業生，成為孕育執照針灸師的搖籃。陳校長說，美國是大陸及港台以外，中醫教育最系統、最規範的地區。針灸學校入學條件為大學60個學分的學歷、英語成績達到托福(iBT)成績61分以上水平，畢業即可獲得碩士學位；如果有醫學背景，許多西醫的課程學分還可以抵免。學院還對執照針灸師者開設中醫藥學證書班。

紐約中醫學院在教育中採納最新教育理念，在課堂與臨床教學中採用「批判性思維」、「反思性實踐」、「學習檔案」等互動式、啟發式教學，增加學生動手機會。例如，在講解頭皮針時，要求學生自製頭皮針刺激區模型；在病案分析時讓學生自己提供實習時遇到的病例，課堂上盡可能安排學生分組討論。學院借用先進的教學支持軟件，使得針灸醫術以非常形象的面貌展現於現代人面前；例如，針灸教學軟件在每個穴位的頁面點擊後，可呈現體表、骨骼、肌肉、神經、血管等不同畫面。

目前美國針灸教育已經走向成熟，各種英語教材應有盡有，中醫基礎、針灸、中藥方劑等資料相當全備，且圖文並茂，甚至還提供手機版，可隨身攜帶學習。這些英語教材完全用中醫的術語與語言，引經據典，參考的書籍也相當多，多達數百種，包括經典《黃帝內經》、《難經》、《傷寒論》、《金匱要略》，同時還有金元四大家以及清代王清任的著作等，都已被翻譯成英語。

紐約中醫學院網站：www.nyctcm.edu；郵箱：[email protected]

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