VNS Health 富康醫療日落公園社區中心　隆重開幕 服務僑社

VNS Health富康醫療日落公園社區中心隆重開幕。

位於布碌崙日落公園 八大道5521號全新的富康醫療社區中心，於12月5日舉行隆重開幕儀式，眾多地區民選官員及代表和社區領袖應邀出席，埸面熱鬧。蒞臨參加活動的嘉賓包括州參議員當選人曲怡文、市議員愛麗(Alexa Aviles)、美洲中華醫學會行政總監陳建樂醫生、百康仁德聯席總裁陳治年醫生、瑪摩利醫院高級副總裁Harold Wodinsky、松柏之家行政總監陳偉儀、布碌崙華人 協會麥保羅等。

富康醫療總裁及首席執行官Dan Savitt在致詞中表示，富康醫療(VNS Health)前身是紐約探訪護士服務(Visiting Nurse Services of New York)，成立於1893年，至今擁有129年歷史。1999年，富康醫療於華埠成立首個社區中心，服務超過十四萬民眾。作為深耕唐人街逾20載的資深醫療護理機構，為滿足當地蓬勃發展的華人社區的需求，於12月分別在布碌崙日落公園和法拉盛開設全新社區中心，方便民眾瞭解更多富康醫療提供的不同服務，包括短期及長期護理、健保計劃、心理健康、安寧照護等，並提供免費執照護理員訓練班，招募雙語及專業人士。