智文大藥房一站式服務　紐約州奶票指定物品領取站

智文大藥房常備最全的處方藥，對65歲以上紅藍白卡的老人每月免費送藥。

智文大藥房Francis Lewis Pharmacy位於貝賽、法拉盛、新鮮草原和白石鎮交界處，由有著超過20年工作經驗的資深藥劑師組成的專業團隊為您服務，工作認真負責、待人誠懇、熱情耐心。一周7天開業，週一至週五9點到6點，週六及周日9點到4點，停車容易，方便住在皇后區的老人家庭開車取藥；藥品齊全，接收各大保險 。

該藥房所有配藥一律採電腦配藥系統進行，接受由各醫療單位以電腦為病人所開出的電子處方藥進行配藥，即當病患於醫生診所看病，由醫生開處方後，可直接傳達至藥房之電腦配藥系統中，病人可在看病後直接前往藥房取藥，快捷先進。

智文大藥房從不因為價格而妥協藥品品質，從不因為保險而拒絕任何一位客戶。該藥房常備最全的處方藥，滿足各種健康需求的中美OTC產品以及豐富的日用品和健康食品，一站式滿足您全家的健康需求。

智文大藥房亦有地保公證傳真複印服務，同時還售賣各類保健品、維他命、止痛藥膏、止痛貼、護手護膝、面膜、護膚品、洗髮精、沐浴、暖暖包、熱敷貼、家用品、骨維素（維骨力）、益生菌等，開業以來廣受顧客好評。該藥房對65歲以上紅藍白卡的老人每月免費送藥，送貨時間靈活，盡可能方便老人作息時間；地區包括紐約五大區及長島 ，住在外州的老人亦可免費郵寄。

智文大藥房也是紐約州奶票指定物品領取站，由於信譽良好、出貨量大，和大供應商建立了良好的合作關係，各種奶粉和奶水非常齊全、應有盡有。在當今奶粉和奶水非常短缺的情況下，該藥房可以最大限度地供應給全紐約五大區及長島，對外州地區工作、有紐約奶票的華人 朋友和在紐約不方便外出的寶媽寶爸等，提供免費送貨上門和全美郵寄服務，紐約市內當天或者第二天送到。

藥房開業以來生意與日俱增，該藥房表示感謝廣大紐約華人朋友和病患的信任與厚愛，僑胞們的熱情和支援成了藥房前進和創新的動力。每位客戶的光臨都增添了藥房更多與日俱增的責任心和自豪感，該藥房也表示願意聽取民眾更多的批評、建議和鼓勵，願以自己的辛勤服務來努力，開創一個華人藥房的新氛圍、新境界。智文大藥房Francis Lewis Pharmacy地址：3333 Francis Lewis Blvd, Flushing, NY 11358，電話：929-553-2288。