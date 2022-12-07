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長島Wantagh錯層式邊間吉屋出售是投資自助的最佳良機

工商記者吳瀰／紐約訊
全美A級學區長島Wantagh邊間吉屋現正上市。
全美A級學區長島Wantagh邊間吉屋現正上市。

位於長島、最適合年輕家庭、擁有全紐約州唯一藍帶學區的長島社區之一：Wantagh，現有難得的錯層式邊間吉屋最新上市，3臥2浴，內有全新裝潢廚房，配有不銹鋼器具、櫥櫃、島台、後擋板和嵌入式光猛照明；有車庫，車道寬敞，可停放 4 輛汽車；地下室有洗衣機/烘乾機、大後院、甲板、帶甲板的地上游泳池等。價格超值、機不可失，有意者請速洽，莫失良機！

位於長島納蘇郡南部的Wantagh靠近鐘斯海灘島(Jones Beach Island)，搭乘長島鐵路到曼哈頓僅需46分鐘左右，另外還有多條公路交匯（包括旺托洲際大道Wantagh State Parkway），交通十分便利。

此外，Wantagh所在的學區被評為全美A級，也就是「藍帶學校」，是全紐約州唯一一個所有學校都獲此殊榮的學區，這也是美國聯邦教育部對辦學卓越的學校的一種肯定。不僅如此，結合該地獨立別墅價格中位數和家庭收入中位數來看，該地區家庭每月購房貸款所占月收入的比例約為18.4%，遠遠低於35%的水準，房屋價格承受度較高。

該吉屋委託信用可靠的NY RESIDENCE專業地產經紀代售，若想進一步瞭解詳請，可查詢：www.3107BeltaghAvenue.com，或直接英語洽John McNally (Licensed Real Estate Salesperson)，手機：917-733-7405，公司：212-360-7000 （Ext. 118)，電郵：[email protected]

該吉屋委託信用可靠的NY RESIDENCE專業地產經紀代售。
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掃描二維碼，瞭解更多詳情。
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長島鐵路 學區 紐約州

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