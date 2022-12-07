僑務委員會2022海外臺商精品獎頒獎典禮海外臺商精品「讓世界看見臺灣」

僑務委員會2022年海外臺商精品獎頒獎，獲獎代表及出席貴賓合影。

僑務委員會於11月21日，假晶宴會館——民生館圓環劇場，盛大舉辦第二屆「海外臺商精品獎」頒獎典禮。來自海外各國臺商企業、經濟部、外貿協會、會計師事務所等輔導推介單位、國內公協會代表等近100多位貴賓代表一同到場共襄盛舉，總統蔡英文更特頒書面賀詞，預祝頒獎典禮圓滿成功。

為輔導海外臺商事業發展，集結臺灣優勢，僑務委員會今年擴大舉辦「海外臺商精品選拔暨輔導活動」，盼達到帶動海外臺商產業品牌發展、行銷臺灣的目標。今年共有來自全球六大洲的海外臺商產品報名參賽，22件入圍產品從海外初選脫穎而出，取得臺灣決選資格。9月14日臺灣決選結果出爐，總計選拔出8件「海外臺商精品金質獎」及9件「海外臺商精品銀質獎」。獲獎企業除了可以獲得獎座和獎狀之外，還同時享有專案信用貸款保證、國際會計事務所諮詢、外貿協會品牌輔導課程資源等，另外還有數位策展、新媒體行銷及電商 轉型課程等各式多樣的輔導推介服務。

金質獎獲獎產品共八件，分別為免充氣輪胎組（建大輪胎）、藝術吊扇（柏泰股份有限公司）、高加索莓果亮白微電流面膜（正美科技(泰國 )股份有限公司）、防水電子秤（越南 英展精密責任有限公司）、居家照護旋轉床（弘騏股份有限公司）、賽車運動型剎車卡鉗（Lin's Racing Group Ltd.）、易特威爾輔助餐具八件組（Sha Design LLC）、Yvana Hahn抗菌產品系列（Yvana Hahn Corp）。

銀質獎獲獎產品共九件，包含國標摩登拉丁跳舞表演衣服（Acapulco Paradiso）、18吋混合動力電風扇（大新責任有限公司）、多功能三合一推車（宜興國際責任有限公司）、彈簧床墊（金寶責任有限公司）、水性食品包裝塗料（國富彩色印刷股份有限公司）、海洋精華液（石垣鹽株式會社）、紫芳草毛氈苔生態瓶（蘭因生物科技）、同理同心桌遊（同理同心）、ADDSTONE 仿石亞崗漆（億萊國際股份有限公司）。

僑務委員會委員長童振源表示，僑務委員會在去年成功舉辦了第一屆海外臺商精品獎，獲得許多海外臺商的熱烈關切，紛紛詢問今年的參加方式。因此，僑務委員會今年擴大舉辦「2022海外臺商精品選拔暨輔導活動」，共有全球六大洲的16個國家、15個地區舉辦海外初選，總計有來自日本、巴西、加拿大、法國、美國、泰國、菲律賓及越南等國的22件海外臺商優質產品通過初選，取得了進入最終決選的資格。

童振源更進一步表示，「海外臺商精品選拔活動」期盼能達到四項目標：1. 協助臺商發展自有品牌，幫助臺商產業升級；2. 促進臺商與臺灣產業、人才、技術與服務集結；3. 臺商優質品牌在海外也可以行銷臺灣，創造雙贏的加乘效果；4. 透過臺商品牌行銷臺灣形象，進而強化對臺灣產品的需求，幫助臺灣出口。

執行單位財團法人商業發展研究院（以下簡稱商研院）董事長許添財致詞時表示，商研院很榮幸能執行本次僑委會第二屆2022年海外臺商精品獎選拔暨輔導活動。商研院將進一步針對獲獎產品的特色，提供數位策展、客製化行銷文案、數位社群行銷、電商轉型諮詢等輔導推介服務，期望全面跟上逆商業新時代製造業與服務業的市場導向「數位轉型」潮流，海內外臺商一條心，共同打造「臺灣」新品牌。

近年來臺商在海外立足創業，研發出一件件臺灣精品，幫助臺灣品牌在世界各地發光發亮，展現出了臺灣精神。未來海外臺商精品選拔活動將擴大至全球舉辦，歡迎更多海外臺商共同參與選拔，讓海內外攜手一起擦亮「臺灣」這塊金字招牌。