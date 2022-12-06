「2022臺灣糕餅節」紐約隆重開幕

「2022臺灣糕餅節」隆重登場，多種臺灣美味糕餅在紐約各大超市熱烈銷售中。

「2022臺灣糕餅節」上週五在紐約天景購物中心THE SHOPS AT SKYVIEW隆重開幕，現場展示了蛋黃酥、鳳梨酥、太陽餅、千層蛋糕、方塊酥等臺灣著名的美味糕餅，吸引了紐約廣大民眾的參與和品嘗。商場內的昌發超市在入門顯著的地方架設了專屬展示檯，方便臺灣糕餅迷選購。

臺灣素以糕餅美食 聞名，過去抗疫的兩三年，空運來美的臺灣糕餅走紅，雖然價格不菲卻依然大受歡迎，幫助大家在疫情 期間調劑生活。現這些著名糕餅經由「和樂公司」通過保鮮冷凍櫃的方式運輸到美國，使成本大幅降低、售價平宜，可以走入更多百姓家中，供大家享用。

「2022臺灣糕餅節」是由臺灣經濟部國際貿易局及中華民國 對外貿易發展協會主辦，在美東地區由代理多個臺灣美食品牌的和樂公司Well Luck Co., Inc協助執行。經濟部駐美投資貿易服務處主任丁偉、中華民國對外貿易發展協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍、紐約臺商會會長白育青及青商會、Skyfood昌發超市負責人黃先生等嘉賓出席開幕，共襄盛舉。

丁主任致辭時表示，臺灣食品享譽國際，糕餅類產品更是受到各國觀光客青睞，但受到疫情影響無法前往臺灣採購，所以經濟部主動出擊，看準後疫情解封商機，攜手外貿協會啟動「臺灣食品全球GO計畫」，推出一系列行銷活動，協助臺灣食品業者衝刺海外市場。自8月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動。

蔡主任表示，紐約為美國首善之地，也是臺灣食品最大的出口市場，在紐約推廣臺灣食品是外貿協會最重要的任務。明年還會有一系列的活動：6月上旬在紐約Javits Center的連鎖加盟臺灣館，可以看到茶飲文化的最佳展出；6月下旬在臺北辦理亞洲第一大的臺北國際食品展，現場將搭建合作洽談平臺，歡迎紐約朋友們一起參與，共創商機。

「2022臺灣糕餅節」的活動現場展示了融合日本和菓子和漢餅技藝的「陳允寶」泉系列點心，融合了法式、日式，並且加入了臺灣本土元素的「塔吉特」千層蛋糕，以及將傳統燒餅和酥餅改良創新的莊家方塊酥等，這些經典珍味體現了臺灣傳統繼承、和諧包容和不斷創新的糕餅精神。