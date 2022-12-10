紐約市兩大華人醫療集團合併命名為「百康仁德」，近百診所攜手服務20萬民眾。

紐約市 兩大華人醫療集團——仁德醫生集團(Rendr)與百康醫療集團(Excelsior)，於日前正式宣佈合併，將組建為紐約市最大的綜合性、多專科華人醫療集團，致力於為醫療資源不足的亞裔 社區提供一流的醫療服務。

合併之後的醫療集團將命名為「百康仁德」，旗下的近200名醫生和助理醫生將在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區和史丹頓島的近100個診所提供醫療服務。朴俊醫生將擔任百康仁德的首席執行官，陳治年醫生和林鼎貴先生將擔任聯席總裁。合併後的百康仁德獲得了Ascend Capital Partners和Kain Capital的資金支持，這是兩家專注於醫療保健領域的私募基金。

百康首席執行官、執業內科醫生陳治年說：「百康的目標是招募最優秀的社區醫生，來提供高質量的、以療效和結果為導向(value-based)的醫療服務。我們希望通過提高醫生共用醫療資訊的能力來降低醫療成本並提升患者體驗，使醫生更容易、更有效地管理醫療結果。我們與仁德醫生的合併，將幫助我們更快更好地實現我們的使命。」

百康醫療集團成立於2013年，最初由三家全科醫生診所合併而成。目前，百康擁有80多位醫生和助理醫生，提供12種專科服務，旗下的21個部門、59家診所分佈在布魯克林、曼哈頓、皇后區和史丹頓島。自2016年以來，該集團的平均營收增長率為每年35%，2020年至2021年的營收增長率達到52%，已從新冠疫情中快速恢復。

仁德醫生集團董事會主席、執業內科醫生張建威說：「來自Ascend Capital Partners和Kain Capital的投資，將使合併後的醫療集團有能力擴大門診服務，投資最先進的設施和醫療技術。這些投資還將使我們拓展針對病人的健康教育、社區外展和健康管理計劃，並與其他社區醫療人員合作，為他們提供專業的資源，從而更有效地提供醫療服務。」

仁德醫生是一家專注於全科服務的多專科醫療集團，在位於布魯克林、曼哈頓和皇后區的40家診所提供11種專科服務，服務大約10萬名以亞裔為主體的民眾。該醫療集團始於2019年，由紐約市華人社區的17家醫生診所合併而成。仁德醫生的創始管理團隊包括幾位來自著名緊急護理公司——CityMD的前高管。

2021年，依據聯邦醫療保險 (Medicare)和醫療補助(Medicaid)服務中心(CMS)的星級質量評比標準，百康醫療集團和仁德醫生在紐約市絕大多數由政府資助的保險計劃中，都獲得了最高等級的質量評分，並與幾家主要的醫療保險公司簽訂了醫療質量和成本風險分享的合約。

仁德醫生和百康醫療集團的合併，將使兩個醫療集團能夠利用彼此互補的醫療和運營優勢，為醫療服務不足的亞裔社區提供一流的醫療保健。

Ascend Capital Partners聯席管理合夥人黃仁宜說：「在合併之後，我們將有更多醫療資源、實力和技術，去為資源不足、易被忽視的亞裔社區提供服務。我們將為病人們提供高質量、可負擔、符合他們文化習慣的綜合性醫療保健，這是他們應當享受的服務。」

除了專注於全科醫療服務，合併後的企業將在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區和史丹頓島的近100家診所，為超過20萬名患者提供19種專科服務。

Kain Capital的管理合夥人Kunal Kain將加入新企業的董事會，他表示：「我們相信，合併後的企業對於紐約市很多區域而言都大有裨益。我們對合併後的醫療集團加以支持，也加強了我們對以醫療結果為導向的醫療護理的承諾，使健保公司、醫療人員和患者受益。」