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美國酒店地產總商會 周年晚宴暨頒獎典禮

工商記者高傑文／紐約訊
向王碚頒發「開拓者終身成就獎」
向王碚頒發「開拓者終身成就獎」

美國酒店地產總商會(America Hotel Charitable Association)周年晚宴暨頒獎典禮日前隆重舉行，地點是皇后區曾經舉辦世博的豪華空中宴會廳Terrace on the Park。來自美國酒店、地產、建築、金融的各界人士逾600人到場，經過三年疫情之後大家再度歡聚一堂、共同交流，氣氛極為熱烈。

晚宴還對有突出貢獻的人士舉行了隆重的頒獎典禮，對美國酒店地產總商會來說，這是一個里程碑的時刻。美國酒店地產總商會今年將從原來單一的酒店業板塊，納入房地產、金融、建築和餐飲業等四個行業，形成五大板塊，同時招募這五大行業的精英入會，壯大聯盟、強強聯手、團結一致、資源共享，共同締造華人企業在美國發展的新歷程。

美國酒店地產總商會主席、美國酒店行業的領軍人林建中表示，總商會於2015年成立，會員們短短幾年就整合逾百家酒店的強大購買力和資源，提升了華裔酒店業聲譽並擴大影響力，總商會旨在打造最有實力的華資商會。今年在副主席蘇煥光、羅恩榮、趙汝尚、陳世品的協助下，計劃將會務擴展到五大板塊——酒店、房地產、金融、建築和餐飲業，讓更多精英加盟，努力打造一個行業互補、會員資源互享的高端平臺。

當晚的重頭戲是頒獎典禮，美國酒店地產總商會向布碌崙前區長Marty Markowitz頒發了Community Leader with Special Recognition Award「社區領袖特別表彰獎」；向著名社會活動家Mr. Charles Wang王碚先生頒發了Lifetime Achievement Trailblazer Award「開拓者終身成就獎」；向美國酒店華裔協會創始人、馬泰市議員高級顧問Mr. Steven Wong黃華清先生頒發了Outstanding Community Achievement Award「社區傑出成就獎」；年輕一代的商業領袖林偉鴻Jeffery Lam獲頒「美國總統終身義工金鷹獎」；Chairman Award 「主席獎」為Mr. Alex Li李軍；Chairman Award Senior Vice President「高級副總裁主席獎」為Mr. Sanjay Bedi桑傑。

林偉鴻獲頒「美國總統終身義工金鷹獎」
林偉鴻獲頒「美國總統終身義工金鷹獎」
向黃華清頒發「社區傑出成就獎」
向黃華清頒發「社區傑出成就獎」
美國酒店地產總商會合照
美國酒店地產總商會合照

華裔 房地產 布碌崙

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