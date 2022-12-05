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鄧氏中醫淺談中醫治療嚴重失眠

工商記者張莎莎／紐約訊

鄧氏中醫表示，失眠症是睡眠障礙的一種表現形式，睡眠不足是對人體健康的一種潛在威脅。失眠的人由於長期處於睡眠不足的狀態，將會引起感知方面的嚴重變化，如視野變化、幻視、免疫功能降低、消化功能和性功能減退、記憶力下降、脾氣變暴躁、性格改善等，同時也會誘發高血壓、冠心病、中風、糖尿病、皮膚燥裂等，嚴重時還會導致精神分裂、抑鬱症、焦慮症、植物神經功能紊亂等。

長期使用安眠類藥物可形成依賴甚至成癮，由於中老失眠人的肝心腎功能會隨著年齡的增長而衰退，長期吃安眠藥就可能造成人體各部位臟腑器官衰竭。那麼，為何如今失眠的人這麼多？如今的社會變化非常快，人們生活壓力越來越大，加上生活習慣不良等，都容易導致失眠。睡眠過程對身心健康非常重要，從目前的情況看，處於不良睡眠狀態的人變得越來越多。

中醫如何解決這個問題呢？鄧氏中醫提到，《內經》曰：「天有晝夜，人有起臥。」中醫理論是天人相應、天人合一，需要根據各種原因進行診斷。如：煩和失眠是分不開的，煩是因為心神不安定、攏亂，火浮越在上則容易起煩，所以火要歸根，就是要腎水來濟心火；心火不浮越在上，火便歸根了，就靜了。從心煩入手，辯證論證。還有脾胃虛寒也是睡眠障礙的一種，陰陽主合、脾胃飽脹也是一個主要原因，失眠跟心腎關係密切，還跟其他臟腑有關係。

鄧氏中醫表示，失眠可能伴隨抑鬱症及頭昏、心悸心慌、納食差、全身乏力、晨起頭面浮腫、口乾喜飲、手足心發熱、大便秘結、小便赤黃、唇重暗紅、脈緊軟有結代等症狀，時常服西藥中藥等都沒有明顯效果。分析以上症狀，陽虛、煩躁不寧而導致失眠。治療方法為溫陽抑陰，使相火到其位，用傷寒仲景方、乾薑附子湯基方加減：制附片、龍骨、牡蠣、桂枝、半夏、陳皮、石菖蒲、乾薑、茯苓、白術等治兩個月以上，以上症狀即可消退。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片相同。唐人街地址：90 E., Broadway（東百老匯）#2, Manhattan, NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355；諮詢電話：917-330-3108。

失眠 高血壓 地鐵

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