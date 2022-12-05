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巫啟賢金神聖誕開唱

工商記者高傑文／紐約訊
今年聖誕節，康州金神體育館將舉辦「紅塵來去夢太傻2022巫啟賢美東演唱會」。
今年聖誕節，康州金神體育館將舉辦「紅塵來去夢太傻2022巫啟賢美東演唱會」。

康州金神體育館將於12月24日星期六深夜一時，舉辦「紅塵來去夢太傻2022巫啟賢美東演唱會」，與美東地區的歌迷共慶聖誕佳節。演唱會同時邀請紐約優秀青年鋼琴演奏家、才女創作歌手劉芳，她的表演將讓現場洋溢濃濃的節日氣氛。

12月24日深夜一時舉行的巫啟賢美東演唱會，門票分別有VVIP$198以及VIP$168、$128、$78與$48。

馬來西亞歌手巫啟賢於17歲時展開他的歌唱事業，至今已發表了超過39張專輯。1983年，作品《邂逅》進入新加坡龍虎榜，最高名次為第4名；1985年在新加坡和馬來西亞出版首張個人專輯《心情》；1988年在臺灣發行專輯《你是我的唯一》，其後在臺灣樂壇的發展成績也相當優異，《不該讓你等太久》、《紅塵來去一場夢》、《等你等到我心痛》等均成為其早期經典國語金曲；1994年初，巫啟賢憑藉一曲《太傻》走向事業顛峰，推出的「太傻：巫啟賢情歌回顧展」精選專輯，成為當年臺灣最暢銷的專輯之一；同年憑藉《太傻》的聲勢，巫啟賢進軍香港樂壇，並推出《太傻》粵語版本及首張粵語專輯《心酸的情歌》，大受歡迎，獲得多個獎項；同年，巫啟賢成為首位獲得美國Billboard頒發的「亞洲傑出藝人獎」。

1995年，巫啟賢首次參與演出電影，擔任電影《慈雲山十三太保》男主角，並榮獲1996年香港電影金像獎最佳新人獎，成績婓然；同年，他在香港紅館舉辦個人演唱會，是首位成功在香港紅磡體育館開唱的馬來西亞籍歌手。

1997年，巫啟賢以《我感覺不到你》榮獲第8屆金曲獎世界華人作品——最佳男演唱人獎；1997年8月，獲馬來西亞政府公開表揚，頒贈「馬來西亞歌神」的榮譽，是華語樂壇歌手中目前唯一得到馬來西亞國家政府認證的「歌神」。移居臺灣的巫啟賢在2000年開始主持節目，先後有《音樂大亨》、《無敵星期六》、《快樂星期天》等。

2006年，巫啟賢出任《超級女聲》杭州區評委；2009年，他再次出任湖南衛視《快樂女聲》總決賽評委；2013年，他出任香港《星夢傳奇》評審之一，被視為評分標準最嚴謹的評判；其後他邀請冠軍得主鄭俊弘成為演唱會嘉賓，演唱會上鄭俊弘下跪請求巫啟賢收他為徒，成為一時佳話。

2015年，他作為江蘇衛視舉辦的蒙面歌王評審之一，遇上由李克勤戴上面具扮演的白棱鏡，演繹陳奕迅經典歌曲《富士山下》，但他認不出白棱鏡的真身。之後2017年，巫啟賢在李克勤於香港舉行的《李克勤慶祝成立30周年演唱會》中擔任嘉賓。

康州金神大賭場將在年底推出眾多優惠推廣活動，詳情請留意官方中文網站：www.mohegansun.com/888，以及金神社交平臺：微博、小紅書等。購買門票或巴士票，可以致電：917-686-0866查詢。

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