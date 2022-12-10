創校八年的快捷培訓新開法拉盛分校 輔導學員迅速取得CCIE證書

快捷培訓二維碼。

八年來已在德州 與加州 創設五所學校的快捷IT職業培訓學校（簡稱「快捷培訓」，LaneCert Inc.），於2022年夏天進軍東岸紐約市法拉盛 友聯街(Union Street)，開辦第六所分校。快捷培訓獲得政府授權，專門培訓CCIE和Big Data Expert等執照專家人才，簡言之就是集培訓、實習與就業於一條龍的正規IT專業考照培訓大本營。

凡是低收入、失業和退伍軍人入學，可免收學費。此外，該校亦提供留學生和F-1、CPT或OPT的實習機會。表現優異者，校方更可提供申辦H1-B機會，以確保學員高薪留在美國。報讀該校無需基礎，不限專業或背景，適合失業、留學生或不滿現有工作者報讀。

該校創辦人Jeffrey劉解釋校名由來時稱，LaneCert前半部分的Lane代表通往成功的高速康莊大道，後半部分的Cert則代表CCIE的Certification，整個校名體現該校創校宗旨，也就是輔助學生快速獲得行業認證，成為思科(Cisco)互聯網專家。眾所周知，互聯網上近80%的資訊流量都經由思科系統公司的產品傳遞，思科毋庸置疑已經成為網路領導者。思科公司的職能是設計和維護互聯網這條隱型的高速公路暢通無阻，是全球公認的網路互聯解決方案的領先廠商，它所提出的解決方案是建立互聯網的基礎，為世界各地成千上萬的公司行號、大學、企業和政府部門所樂用倚重。

劉創校人進一步說明，CCIE就是思科公司推出的專家級認證證書，被認為是IT業內權威的認證，全稱為Cisco Certified Internetwork Expert。因為思科的產品線在全球行業內的巨大影響力，使得其推出的認證體系也在全球享有盛名、廣受認可。CCIE共有六類技術認證，分別為R&S：路由與交換(Routing & Switching)、安全(Security)、資料中心(Data Center)、SP：電信運營商(Service Provider)、協作(Collaboration)與無線(Wireless)。考取CCIE認證即代表在專業技術領域中極具競爭力，不僅容易找到薪資豐厚的好工作（一般起薪10萬美元），還能得到整個行業的認同。除思科網路專家(Cisco Internet Expert)外，該校尚大量重點培養大數據專家(Big Data Expert)人才。

互聯網是高薪技術，投身其間的技術人員想當然耳多為天之驕子，為各方所爭相聘請，尤其是CCIE領域，更是資訊時代的首選工作。由於思科互聯網作業系統相對獨立，對於知識基礎與工作學歷沒有嚴格要求，任何人只要勝任即可。目前這項工作求才孔亟、薪水好、工作相對輕鬆，而聘請CCIE的往往都是大公司，容易解決身份問題，不失為華人移民的理想工作。

在IT行業摸爬滾打多年的Jeffrey，心裡一直感謝當年把CCIE介紹給他的梁先生。2014年Jeffrey50歲，為了將所學嘉惠後人、提攜後進，他在達拉斯開辦了快捷培訓，是德州勞動局授權的正規職業學校；隨後再於2017年5月擴展到休斯頓，緊接著轉往西岸加州開辦了3所分校，之後於2022年7月再在法拉盛辦校，是為進軍美東的開始。

劉創校人深信師資是辦學成功的關鍵，該校禮聘的講師都具備多個CCIE認證和10至15年的經驗，是真正的專家。校方採取小班制，理論實際並重，通常學員經過800小時的全方位學習與操演後，就能具有通過CCIE認證的能力。即使未能一次過關，校方也會准許學員免費返校複習，甚至多次重聽，直到通過考試為止。概括而言，該校講師教學特點：1. 提供標準的思科體系培訓，還提供獨到的實驗操作培訓。實驗手冊是根據實際工作應用技術和思科網路技術編制而成，學員擁有足夠的實際操作經驗，對未來找工作面試會有很大的幫助。2. 提供一對一、手把手的實驗操作輔導，並提供設備供學生隨時練習。3. 按需要提供求職服務，從簡歷到模擬面試，有助學員獲得CCIE認證及職業網路工程師的工作機會。