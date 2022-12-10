我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

世界日報2023【年曆手冊】/【桌曆】開始兌換

紐約訊
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處索取。
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處索取。

世界日報出版的2023【年曆手冊】及【桌曆】贈送活動已經開始。今年讀者可以在皇后區法拉盛的「順安堂中藥店」、「紐約人壽緬街分行」，以及布碌崙的「紐約人壽長城分行」、「布碌崙世界書局」等贈書點領取。

領取方式：請剪下世界日報紐約工商版（C1或C2）的兌換券，填妥個人資料後前往各地贈送處領取，每券一本，每人每天限領取兩本，送完即止。

紐約人壽在針對美國運營的800多家人壽保險公司的評級中，成為四大主要評級機構給予任何美國壽險公司最高財務實力評級的兩家公司之一。作為本次世界日報年曆手冊及桌曆的贈書點之一，紐約人壽歡迎各位讀者前往兌換，同時也歡迎大家前往諮詢任何壽險相關資訊。

在台灣擁有80年歷史的老字號法拉盛順安堂，由林老闆夫婦親自主理。本身為中醫師的林老闆，30年來對藥材把關嚴格，受到僑胞信賴。作為本次世界日報年曆手冊及桌曆的贈書點之一，法拉盛順安堂歡迎讀者踴躍前往兌換，同時也歡迎大家前去消費。

年曆手冊是世界日報的旗艦出版品，多年來廣受僑胞使用與喜愛，也是世界日報送給讀者的賀年禮。年曆手冊除了有方便好用的記事欄目外，其內部實用內容還包括華裔社區主要服務機構熱線、美國地區時差圖等。

為感謝讀者多年的支持和愛護，世界日報今年同時編製了精美的兔年桌曆，用畫家金佩良的畫作為封面，是賀年好禮。

即日起世界日報讀者可前往以下贈書點憑紐約工商新聞版上之兌換券索取，【年曆手冊】及【桌曆】均用同一兌換券，一券一本，每人每天限領兩本，數量有限，贈完即止。

兌換處：

【法拉盛】

1. 順安堂

地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354

電話：718-445-2252

2. 紐約人壽緬街分行

地址：3902 Main Street, Flushing, NY 11354

電話：973-715-3942

【布碌崙】

3. 紐約人壽長城分行

地址1：720 64th Street, Brooklyn, NY 11220

地址2：6405 7 Ave, Brooklyn, NY 11220

電話：718-630-3966

4. 布魯克林世界書局

地址：819 60th St., Brooklyn, NY 11220

電話：718-871-5000

2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處...
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處索取。
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處...
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處索取。
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處...
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處索取。
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處...
2023「年曆手冊」及新獻禮「世界日報桌曆」贈送活動已經開始，敬請前往各地兌換處索取。

世界日報 法拉盛 布碌崙

上一則

創校八年的快捷培訓新開法拉盛分校 輔導學員迅速取得CCIE證書

下一則

美國酒店地產總商會 周年晚宴暨頒獎典禮

延伸閱讀

紅藍卡選項資訊講座17日登場

紅藍卡選項資訊講座17日登場
金曉春提供評估測驗與心理治療

金曉春提供評估測驗與心理治療
風吹樹倒壓電線 紐約皇后區逾7000戶停電 華人駕駛幸運躲一劫

風吹樹倒壓電線 紐約皇后區逾7000戶停電 華人駕駛幸運躲一劫
法拉盛日間中心 遭聯邦控詐欺

法拉盛日間中心 遭聯邦控詐欺
法拉盛11月第3起 31歲男腹部中槍命危

法拉盛11月第3起 31歲男腹部中槍命危

熱門新聞

法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52
一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷對方右耳；圖為長江超市。(記者牟蘭／攝影)

獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員

2022-12-03 08:45

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒