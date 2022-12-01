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假期待辦事項清單中應包含對抗COVID的保護

工商記者楊鳳蓮／紐約訊

假期將至，除了烹調食物、擬製購物清單與出行計劃，還應該在待辦清單中加入一項：採取必要的措施，降低COVID對您的朋友、家人及個人的影響。

預計今年冬天感染COVID的人數會增加，沒有人會希望精心安排的假期計劃因疾病而中斷。Tiffany Moon博士是一名美籍華裔麻醉師，也是兩個孩子的母親；她鼓勵所有人接種預防奧密克戎(Omicron)毒株的更新版疫苗。她在一篇Instagram帖文中稱：「接種更新版疫苗，在與親朋好友聚會時，保護大家的健康」。

全國各地的社區組織也發出了與Moon博士相同的呼籲，通過相關活動與疫苗健康講座，繼續支援由美國衞生及公共服務部推出的We Can Do This預防COVID-19宣傳教育活動，具體包括：

• 星期六（12月3日）在邁阿密舉行的Nanay健康專題研討會中，菲律賓青年領袖計劃（Filipino Young Leaders Program，簡稱FYLPRO）將提供更新版COVID疫苗及流感疫苗接種，時間上午9點至下午6點，地點在Nanay社區中心（659 NE 125 St., North Miami, 33161）。

• FYLPRO也會在同一天（即12月3日）於休斯頓節日市場(Houston Holiday Market)開設疫苗接種診所，時間上午11點至下午1點，該市場位於Pearland Town Center，地點為：11200 Broadway St., Pearland, TX, 77584。

隨著大家開始為假期做準備，以下為有關COVID與COVID疫苗的常見問題解答：

疫情持續至今，我是否仍需要接種COVID疫苗？是的。儘管COVID已持續數年，但仍可能導致嚴重疾病，對於尚未接種疫苗的人群尤為如此。年滿50歲人群以及慢性病（如糖尿病、心臟病或肺部疾病）患者，在感染COVID後更容易出現嚴重症狀。儘管接種疫苗後仍有可能感染COVID，但可以防止出現最嚴重的後果。

關於更新版COVID疫苗，有哪些必須瞭解的資訊？可接種更新版疫苗的人群為年滿5歲，已接種COVID基礎劑次，最後一劑疫苗的接種時間為兩個月前。更新版疫苗能預防原始的COVID病毒與奧密克戎病毒。

為何應在假期前接種疫苗？在假期前接種疫苗，不僅可以讓自己更愉快地享受假期美好時光，還可保護易受疾病影響的親朋好友。疫苗可保護您的健康，但通常需要兩週才能提供全面有效的保護，因此接種疫苗是明智選擇並建議您儘快接種更新版疫苗。更新版疫苗接種時間，與您上一劑疫苗的接種時間應間隔兩個月。

如果COVID檢測結果呈陽性，我該怎麼做？如果您出現COVID感染症狀，請留在家中並接受COVID檢測。如果檢測結果呈陽性，至少居家五天，同時諮詢醫生。年滿50歲群體與慢性病患者（如糖尿病、心臟病或肺部疾病）屬高危人群，應該在出現COVID症狀的第一時間聯絡醫生，諮詢是否需要開具處方藥物進行COVID治療，以免因此而住院。使用抗病毒與單克隆抗體藥物可有效治療COVID，醫生將根據您出現的併發症風險開具處方藥物，在最初出現COVID症狀後的幾天內服用這些藥物，可有效預防病情嚴重至住院甚至死亡。  

COVID疫苗目前供應量充足且免費，如需更多資訊及尋找疫苗，請瀏覽：www.vaccines.gov。

資料來源：We Can Do This預防COVID-19宣傳教育活動

流感疫苗 檢測 心臟病

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