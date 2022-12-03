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露·美容12/6、12/22冬季保養皮膚講座 資生堂150週年慶 買就送活動12/31止

工商記者鍾淑美／紐約訊
資生堂150週年慶買就送活動將於12/31止，歡迎僑胞把握千截難逢的機會。
資生堂150週年慶買就送活動將於12/31止，歡迎僑胞把握千截難逢的機會。

法拉盛資生堂專賣店「露·美容美妝精品店」配合資生堂150週年慶，將於12/6（週二）和12/22（週四）兩天，分別舉辦兩場免費教學：如何在冬季保養皮膚。今年的資生堂150週年慶，不僅有小紅瓶、百優乳霜、白金水等抗老霸主推出的最划算回饋組合，購買$50還有驚喜獎項。

秋冬季節是保養肌膚的重要時刻，特別是紐約乾燥的天氣再加上暖氣，會讓皮膚水分迅速流失，導致皮膚老化、皺紋出現。在秋冬打下堅實的護膚基礎，絕對可以有效延緩衰老！12/6（週二）和12/22（週四）的免費教學，將由資深堂高級美容師講解如何呵護肌膚，也會針對個人膚質來量身打造個人最佳的秋冬美容方案。參加資格為露資生堂的會員和當日消費滿$200的顧客，座位有限，請事先預約，先到先得。

位於法拉盛友聯街上的露·美妝精品，是資生堂Shiseido特約門市，也是當地唯一的法國貴婦品牌Sisley特約商店。為慶祝資生堂Shiseido150週年紀念，該店舉辦天天抽大獎活動，凡購滿$50即可馬上參加抽獎，百分之百中獎。獎項包括價值$71的原裝的男腰子精華、價值$100的旅行套裝、中樣抗皺緊致面霜、原裝口紅、中樣營養水、價值$150的高級美容Facial護理、價值$60的普通美容護膚等，歡迎僑胞把握千截難逢的機會。

露·美妝精品將有專人為顧客提供免費諮詢，地址：36-44 Union St, Flushing, NY 11354，電話：646-752-4123。

法拉盛

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