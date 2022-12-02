紅藍卡選項資訊講座17日登場

12月17日紅藍卡計劃選項資訊講座，現在可以立即免費報名。

針對紅藍卡 (Medicare)人士需求的變化， 近年來，越來越多的醫療保險 公司增加了優先提供者組織(PPO)計劃作為紅藍卡優勢計劃(Medicare Advantage)的選項之一，成為新趨勢。究竟PPO和目前占紅藍卡優勢計劃主流的健康維護組織(HMO)計劃有何不同？它們各自又適合什麼樣的人群？ 針對這些疑問，由世界日報主辦、第一保健贊助的「紅藍卡計劃選項資訊講座」，邀請到前社安局社區聯絡員黃玉霞，將於12月17日在法拉盛為大家做詳細的講解。

講座將針對沒有白卡(Medicaid)只有紅藍卡的人士，介紹在選擇適合自己的保險計劃時需要瞭解的知識。無論是已經加入紅藍卡優勢計劃但想要轉換的人士，又或是快要符合申請紅藍卡資格所以想提前瞭解的人士，都可以在講座裡找到答案。講座內容包括紅藍卡A、B、C、D部分以及紅藍卡傳統計劃和優勢計劃的區別，其中特別介紹PPO和HMO兩個紅藍卡優勢計劃選項的不同之處，以及在選擇時需要考慮的因素。網路內外的醫療服務承保有何不同？費用是否不一樣？看專科醫生要不要轉介？各種問題都會在現場提供解答，讓民眾有全面的知識做出正確的選擇。

此外，講座也將介紹紅藍卡處方藥額外補助(Extra Help)以及月費節省計劃(Medicare Saving Program)，幫助大家瞭解在收入不符合白卡的情況下，如何通過政府補助來減少自己的醫療費用開支。屆時黃玉霞也會介紹這兩個補助計劃2023年的最新申請標準，第一保健將會在講座現場提供更多資訊並回答大家的問題。