新一年聯邦醫療保險選擇即將截止

感恩節前夕，Humana惠安納保險公司在法拉盛辦事處，與華人醫師協會、仁德醫生、惠而康藥房等共同贊助了一項為社區人士贈送生活物品的感恩活動，得到熱烈響應，免費發放了數百份禮物。圖前中為Humana惠安納Northeast NY高級經理Terry Tang唐程小姐。

對於65歲及以上，或因殘疾而有資格獲得聯邦醫療保險 Medicare的人士，Humana惠安納Northeast NY高級經理Terry Tang唐程提醒大家，選擇2023年聯邦醫療保險計劃Medicare的截止日期將至，民眾要把握最後的機會，找到適合自己的計劃。

許多「聯邦醫療保險優先計劃」(Medicare Advantage)可提供保險和福利 ，幫助民眾過上健康、充實的生活。民眾在12月7日聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage Plan)和處方藥計劃(Prescription Drug Plan)截止日期之前所選擇的計劃，將是明年全年使用的計劃。無論是聯邦醫療保險Medicare的新符合資格者，還是想重新評估目前計劃的民眾，唐經理敦促任何有資格申請的人士進行個人評估，以確定最適合個人獨特健康需求的計劃類型。

符合聯邦醫療保險(Medicare)資格的個人可以求助於受信任的資源管道，例如Medicare.gov官網的Medicare Plan Finder，有助於比較各個計劃、福利，並獲得每個計劃的估計費用。也可每週7天、每天24小時致電：1-800-633-4227（聽障專線：1-877-486-2048）。亦可瀏覽：www.Humana.com/Chinese（惠安納中文網站），或於週一至週五東岸時間的上午9點至傍晚5點，致電：718-640-9620（聽障專線：711），與持有執照的保險代理人交談，進一步瞭解受到USAA推薦的Humana惠安納聯邦醫療保險優先(Medicare Advantage)計劃。惠安納法拉盛辦事處地址：135-27 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354。

對許多人來說，雖然選擇一個適合自己需求的聯邦醫療保險計劃有點無從下手，但這是一項重要的工作，因此請務必使用免費、可靠的資源管道來幫助回答您的問題。這包括檢查您的醫生和醫院是否在計劃的網絡中？這些計劃是否包括牙科、視力和聽力保險？列出您當前的藥物清單也很重要，這樣您就可以在評估醫療計劃時估算處方藥的費用。有些計劃甚至會為一些處方藥提供0美元的共付額，如果您服用多種處方藥物，就可以節省大量費用。

當您比較聯邦醫療保險(Medicare)計劃選項時，還要考慮您將使用的一些創新福利。例如，如果減肥和增加活動量是您新年目標的一部分，請尋找包含免費運動鍛煉計劃的保險，例如SilverSneakers；這是一項健康和健身計劃，大多數Humana惠安納聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage)的會員都無需支付額外費用。您還可以尋找為符合條件會員所提供的補貼計劃，這些補貼可以用於購買雜貨和非處方產品。