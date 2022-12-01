海豚游泳培訓中心與國際泳術接軌

前美國奧運隊總教練、擁有23枚奧運金牌的選手Michael Phelps的教練Bob Bowman（右二）與海豚游泳總教練Tiffany（右一）及學員Theodore和Charisma在講座合影。

為了游泳 訓練課程和方法與國際接軌，海豚游泳培訓中心總教練Tiffany葉經常出席美國或世界性泳界盛會，學習當前世界上的先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生。今年十月，總教練Tiffany帶領學員Theodore和Charisma參加美國奧運游泳隊總教練及奧運選手舉辦的講座和培訓，出席的有多位美國泳隊總教練，包括：前美國奧運隊總教練、擁有23枚奧運金牌的選手Michael Phelps的教練Bob Bowman、2021年東京奧運 會美國隊總教練Dave Durden、曾擔任三界美國奧運隊總教練的Eddie Reese、德州大學總教練Carol Capitani（她的泳隊獲得了2022年全美大學錦標賽亞軍）；出席的奧運選手有三項奧運金牌選手Josh Davis和世界冠軍Elizabeth Beisel。

經由海豚游泳培訓中心訓練出來的多位學員，均表現優異。在今年女子組紐約高中游泳錦標賽(PSAL championship)中，學員們分別在史蒂文森高中、布碌崙 科技高中、布朗斯科技高中及皇后區法蘭西斯高中泳隊中，為奪標立下汗馬功勞。而10歲的Charisma，今年秋季參加多項比賽，進步神速。目前她的自由泳、仰泳和蛙泳。在紐約其年齡組名列前茅。另一位之前在紐約州11-12歲年齡組50碼自由泳排名第一的Theodore也不斷進步，迎接13-14歲年齡組賽事的挑戰，再創高峰。

海豚游泳培訓中心擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後，可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內掌握泳術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。25年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心的訓練下，掌握了游泳技能。

海豚總教練Tiffany葉為美國專業游泳協會(ASCA)的執照教練，擁有30年教學經驗，是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會(USSSA)會員、世界游泳專業教練協會(WSCA)會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流而不遺餘力。

海豚游泳培訓中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦廣受好評。該中心的籃球班和空手道班由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，帶領學員們對課程產生濃厚興趣並提升運動技能，成果卓越。

冬季課程1月7日起，在法拉盛、布碌崙和長島同時開學，查詢電郵：[email protected]，電話：718-359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。