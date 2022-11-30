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馬蘭律師提供移民局面談建議

工商記者黃元苓／紐約訊
馬蘭律師誠摯建議申請綠卡和入籍者，最好由懂得自己母語的雙語律師陪同，這樣對己方案情最為有利。
馬蘭律師誠摯建議申請綠卡和入籍者，最好由懂得自己母語的雙語律師陪同，這樣對己方案情最為有利。

有近20年移民律師經驗的馬蘭律師(Law Offices of Malan Lentini, PLLC)，為很多客戶申請綠卡和入籍，並帶他們與移民官面談。為避免不必要的麻煩，馬律師敬告申請綠卡和入籍者，不要為了節約律師費或其它原因而自行申請或面談。同時，帶申請人面談的律師最好是懂得自己母語的雙語律師。

馬律師說，律師是專業人士，除了法律上的經驗外，在帶領客戶與移民官面談方面也非常有經驗，熟悉進退應對的要領。馬律師主張客戶要由律師陪同前往移民局面談的理由有二：

1. 律師陪同會為申辦人的面談增加諸多優勢；比如，移民官在面談過程中的問話可能會提到尖銳而又離題的問題，如果有律師在場，移民官會更謹慎地對待面談，同時律師也會對提問做適當的過濾、阻擋或解釋。此外，律師還會詳盡地為申請人的面談做準備，除了為客戶準備文件材料外，律師也熟知面談的大致內容，會教客戶正確恰當地應對移民官的問題。面談時，申請人的表達可能存在漏洞，有時也會辭不達意或不合規範。在準備申請人這方立場的證詞時，由於申請人不恰當地表達或忽略對己方有利的證詞，移民官可能會懷疑並曲解申辦人的意思，這將影響案件的最終判決。例如，某客戶在某租金管制房居住了20年，在第13年時認識了現任丈夫並結婚，為省卻麻煩，當時並沒有在租約上加上丈夫姓名。面談時，移民局要求出示住房證明，由於沒有律師陪同且該客戶也沒有事前準備，面試官在沒有得到滿意解釋的情況下，最終可能導致案件結果不盡人意。

2. 建議客戶選擇懂自己母語的雙語律師陪同面談，因為翻譯的好壞很容易影響到案件的勝負，如果有雙語律師在場，則可以避免因翻譯員翻譯不當或翻譯出現漏洞而導致面試失敗。馬蘭律師鄭重建議申請綠卡和入籍者，務必聘請專業律師代理您的移民案，並請懂您母語的雙語律師陪同您面談。

同時持有紐約、新州執照的馬蘭律師精辦各類案件，包括地產買賣方面的1031交換屋、房契轉名、生意轉讓、破產遺囑/遺產法庭、煙酒牌、公司成立、租約合同；各類綠卡涵蓋投資移民、婚姻、家庭、受虐配偶等；非移民簽證類計有工作簽證、學生簽證、考察/探親、未婚來美；至於婚姻家事類則包含有無爭議離婚、小孩撫養/探視權、撫養/贍養費。

馬蘭律師地址：41-25 Kissena Blvd., Suite 116, Flushing, NY 11355（法拉盛圖書館後百利大廈，電梯按0），電話：718-886-8508，電郵：[email protected]

移民局 綠卡 工作簽證

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