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陳松伶保健秘方太子牌鹿角靈芝　買一盒送一瓶大優惠

工商記者陳麗欣／紐約訊
陳松伶忙碌生活的保健秘方——太子牌北海道鹿角靈芝丸。現購買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，即可獲贈價值$75的鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完即止！
陳松伶忙碌生活的保健秘方——太子牌北海道鹿角靈芝丸。現購買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，即可獲贈價值$75的鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完即止！

目前忙於在內地拍攝的松松姊姊——陳松伶，日前在其社交媒體發文表示，在忙碌的生活中要隨時隨地充滿活力實在不容易，分享她的元氣保健小秘訣：就是每天早上服一粒天然無污染的太子牌北海道鹿角靈芝丸，天天都能元氣滿滿！

在這後疫情時代，工作、出遊、人與人接觸的機會增加，暴露在各種病毒中的風險也大幅上升。養生保健品牌翹楚的美國太子牌，深知民眾對於增強免疫力和維持健康的急迫需求，因此於近日推出買就送大優惠：現購買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒（120粒），即送價值$75的鹿角靈芝（60粒）一瓶，助民眾在關鍵時刻增強免疫力、保持身體健康。

靈芝自古被稱為仙草，成分複雜。經現代科學實驗與分析，靈芝含有靈芝多醣、靈芝酸、氨基酸、甾醇、生物鹼等多種有效成分。靈芝多醣中的β-葡聚醣，經多項研究證實，能刺激並活化人體免疫細胞，藉此強化人體免疫反應，並運用人體自身的免疫系統對抗疾病，還能降低膽固醇、調整血壓、增強人體心血管功能。靈芝獨有的活性成分——靈芝酸A，可緩解過敏反應、提升血液內氧O2的利用率、改善肝臟功能，還有抗發炎的特性。

靈芝的主要有效成分存於靈芝孢子，也就是靈芝的種子中，其成熟時，靈芝菌蓋底部打開，孢子彈射離開菌體本身。因此，一般市面常見的傘狀靈芝，其孢子已四散，存留於靈芝本身的孢子數量及有效成分相對有限。太子牌北海道鹿角靈芝，採用北海道積雪時期富含營養的原木栽培，期間緊密控管栽培環境的水、光照、溫度、溼度等，以達到最適合靈芝生長的環境條件，因此靈芝孢子於培植過程中不會打開彈射，反而會繼續在靈芝菌體生長而生成鹿角狀，故稱之為鹿角靈芝；其孢子與營養價值完整被保存，有效成分比其他品牌高10倍以上。

太子牌鹿角靈芝經消毒殺菌後，在嚴格衛生管理的潔淨室中進行培植，以達至純天然無汙染的水準。太子牌鹿角靈芝現有買120粒一盒送60粒一瓶的活動，於各大藥店與參茸行均可購買，讀者如不想出門，亦可在太子行官網：www.popus.com購買，免運費直郵到家。有任何疑問，可透過電子郵件或電話與美國太子行聯繫，電郵：[email protected]，電話：800-732-2328。

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陳松伶忙碌生活的保健秘方——太子牌北海道鹿角靈芝丸。現購買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，即可獲贈價值$75的鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完即止！

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