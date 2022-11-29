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華埠神經內科醫師張錫山38年經驗專治中老年中風

工商記者黃元苓／紐約訊

具備38年專業經驗的神經內科專家醫師張錫山，嫻熟運用高科技的先進醫療儀器，專為中老年人治療中風相關疾病，敬請舊雨新知光臨就診。

張醫師說，隨著醫學昌明，人們壽命延長，長者罹患中風等神經系統疾病便越趨普遍，高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂等都是常見的中風因素。由於中風早期症狀複雜隱晦，張醫師在處理這類病症時，除倚賴專科經驗外，還會藉助各類新型儀器，包括神經肌電圖、腦電圖等，仔細為患者檢查，以期能盡早發現神經異常問題，從而得以對症下藥。張醫師補充，像中風類的許多神經系統疾病都是可以預防的，如果平時注意防治、嚴密監控，就可大大降低發病率。

把醫術與醫德等量齊觀、視為同等重要的張醫生，精治多種多樣的神經內科病症。除上述中風外，張醫師還擅治三叉神經痛、癲癇、帕金森病、眩暈、走路平衡失調、肌肉萎縮、震顫與關節痛等。此外，張醫生兼治頭暈、頭痛、耳鳴、面癱、手腳麻痺、無力、坐骨神經痛、頸肩痛、腰背痛等。至於現代流行病種，像是憂鬱症、焦慮、健忘失眠、老年癡呆、兒童多動症和自閉症等，張醫生亦頗有臨床經驗與醫療心得。

華埠主持私人診所的張錫山醫師持有神經內科特考文憑(Board Certified Neurologist)，同時擔任紐約大學醫學中心主治醫師。由於他在醫院任職，有更多機會大量接觸各種病例，可以隨時吸收專科新知並與時俱進地更新技術與精研醫術，因此得以為華埠大眾帶來極高水準的醫療服務。

該診所地址：紐約市華埠伊利莎白街17號705室（伊利莎白中心七樓，即前金豐大酒樓斜對面，近堅尼路），電話：212-233-3310；該診所受理大部分醫療保險和老人卡（紅藍卡），無保險者特惠；每周五天開診，上午十時至下午六時，周二、四休息，歡迎電話預約。

中風 華埠 醫療保險

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