「2023健保論壇」免費活動12月10日法拉盛登場

世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月10日（週六）舉行「2023健保論壇」活動，地點在法拉盛喜來登酒店二樓（主辦單位提供）。

為幫助讀者更進一步瞭解2023年的健保 變化，世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月10日（週六）舉行「2023健保論壇」活動，地點在法拉盛喜來登飯店2樓宴會廳(BR)。本活動獲亞美醫師協會及聯合健康保險贊助，主辦單位將邀請學者專家、社區醫療單位及健保公司，至現場講解最新健保變化、申請須知與福利 、紅藍卡計畫福利、冬季保健及醫療保險 相關議題，為民眾答疑解惑。該活動內容多元豐富，除有免費健康篩檢、攤位諮詢服務外，更備有豐富獎品的幸運大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

來自紐約州健保市場的華裔代表陳敏敏(Min Min Chen)將於現場演講「透過紐約州健保市場取得醫療保險及福利」，為民眾說明如何透過官方平台註冊健保，並說明申請時可能遇到的相關問題。此外，為讓紐約市民對移民權利與福利有更多的認識，世界日報邀請到紐約市長移民事務辦公室社區專員李麗，至現場演講「瞭解您的權利」；另外，亞洲人平等會社區服務部健康保險導航專員歐小姐，也將為民眾講解「2023紅藍卡計畫福利知多少」。除了以上諸多講師，主辦單位更邀請到了醫生及專家，與現場民眾分享健康及健保資訊：亞美醫師協會內科醫生張清將解說「冬季保健」，聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸將演講「如何選擇適合您的醫療保險」。

活動現場除演講外，主辦單位更邀請亞美醫師協會、聯合健康保險、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉醫療中心、仁德醫生、美國華裔護士協會、法拉盛心血管中心、阿茲海默症關愛服務、GetCovered NYC、紐約市長移民事務辦公室、紐約市教育局招生辦辦公室、亞洲人平等會等社區組織於現場設攤，民眾在現場可以體驗免費的健康篩檢及攤位諮詢，內容非常豐富。現場不僅提供測量血壓、針對足部或者頸動脈等的檢查，也會提供流感與二價加強疫苗施打服務，同時也提供醫療人員的諮詢服務，讓民眾在接收健保資訊的同時也能趁機進行基本體檢，更加瞭解自身的健康狀況。活動尾聲還有幸運大抽獎環節，所有參加活動的現場民眾均有機會抽到精美好禮。

世界日報健保論壇將於12月10日（週六）下午12時至4時，在法拉盛喜來登飯店2樓宴會廳舉行(135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354)，座位有限，敬請各位讀者把握機會報名參加。報名專線：718-746-8889（分機6309），也可在手機或電腦上輸入網址報名：bit.ly/wj1210。