美國留學規劃身份至關重要

貝特曼集團創始人劉宇

業內知名移民 機構美國貝特曼集團創始人劉宇先生，分享了一組官方資訊：由美國移民和海關執法局(ICE)發佈，學生和交流訪問者計畫(SEVP)管理的SEVIS 2021資料統計資訊披露：

（圖一）受疫情影響，2021年在美註冊的總留學生 人數約為123.67萬人，較2020年下降了1.2%。

（圖二）2021年，赴美留學生總數最多的國家排名，第一的是中國，約有34.89萬人，約佔美國總留學生人數的四分之一。

劉宇先生表示，美國一直是中國學生留學的首選目的國。中國家庭為了讓自己的孩子在未來更有競爭力，每年都有數萬人在各個教育階段赴美留學，其中主要集中在本科和研究生階段。然而，很多同學和家長並未意識到留學和身份規劃必須同步進行，這樣才更科學且更具競爭力。這是因為，同樣是中國學生，綠卡 身份相比國際生身份，在求學和今後的實習、求職、工作中，都有著巨大和無法比擬的優勢。

劉宇先生是前中美雙執照律師，其本人也曾是赴美留學生，在這方面有著親身經歷和體驗。在瞭解到身份規劃的重要性後，結合自身經歷和所學的劉宇先生，於2001年在美國創辦了劉宇和貝特曼律師事務所，專業從事美國移民業務。2013年，律所獲得中國司法部批准設立上海代表處；同年，主營美國EB-5投資移民業務的遠實投資諮詢有限公司（貝特曼諮詢的前身）在上海成立。劉宇在其後數年間，曾同時兼任北京兆龍移民公司董事長；2022年將旗下的原兆隆資本管理公司和移民公司改組升級為美國貝特曼資本和在全球統一的移民業務品牌——貝特曼諮詢，自此，貝特曼品牌完成了從專業法律服務延伸至專業資本管理領域、跨國公司全球統一品牌管理運營的兩大戰略部署。劉宇先生本人及其創辦的貝特曼品牌專業從事美國移民20餘年，是名副其實的業內大V和行業巨擘。

貝特曼諮詢的美國顧問部，就綠卡（美國政府頒發給外國人的永久居留身份）對於留學生提供的便利條件和獨特優勢進行了總結：

1. 學費優勢：絕大多數情況下，綠卡身份的學生相比國際學生更容易獲得獎學金，同時還可以進入免學費或低學費的公立學校。

2. 錄取優勢：美國絕大多數高校面向全球每年僅錄取少量國際學生，競爭極其激烈。綠卡身份學生視同美國公民學生，跳出了國際學生的錄取池，錄取競爭更加寬鬆。

3. 專業優勢：美國高校的很多專業是不對中國學生開放的，特別是一些先進的科技類、工程類等專業，但綠卡身份不受此類限制。

4. 工作優勢：如果沒有綠卡身份，畢業後留學生必須拿到OPT、H1B、EB2/3才可以合法留在美國工作和生活，但長期以來的現狀是OPT實習簽證僅一年有效，H1B則需要抽籤，即便中簽也不能隨意變換工作，而EB2/3則需要面臨4-5年的排期，在排期階段除非獲得H1B，否則不可以留在美國。

就美國本土企業而言，即便你取得了OPT、H1B，但相比同等條件下擁有綠卡者，從可靠性的角度，企業很大機率仍然會優先錄取綠卡身份者。

留學生學成畢業的出路無非是回國或留美發展兩條路，但是很多家庭在開始規劃留學時並未意識到綠卡身份的重要性，或者錯誤地預判了辦理綠卡的困難程度，造成孩子畢業後無法在美靈活就業甚至留美工作，多年的寒窗苦讀未能在美國進行實地職場演練，親身體驗美國企業文化和先進技術，多多少少會有些遺憾。