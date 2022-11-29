搶太空商機 台經濟部工業局辦「國際創投論壇」分享海外媒體與企業

「國際太空創投研討暨投資媒合論壇」向海外媒體及企業分享台灣政府太空政策與未來規劃。（主辦單位提供）

台灣經濟部工業局推動「Beyond 5G 低軌道衛星產業發展計畫」持續協助台灣企業往海外發展，今年與永創國際諮詢有限公司合作，於11月9日舉辦「國際太空 創投研討暨投資 媒合論壇」。此活動除向海外媒體及企業分享台灣政府太空政策與未來規畫，更邀請海外專業太空投資機構Los Angeles Venture Association、Syndicate 708、Morpheus Ventures及專業太空投資人線上分享國際太空投資現況；此外，活動也邀請包含張量科技、鐳洋科技、BridgeComm及SpinLaunch多家國內外太空團隊參與案例分享，並媒合現場參與之台灣及海外企業與創投代表，期待透過活動交流第一手太空投資與趨勢，為有志於太空產業的企業與創投社群 ，帶來最新的國際趨勢與商機。

台經濟部工業局電子資訊組曾偉華技正表示：「經濟部工業局從109年起，透過研發經費補助、投資抵減獎勵、融資協助等措施，提升國內產業供應能量；並透過國際動態情資蒐集，將國際客戶發展與需求資訊分享給台廠；同時透過參與國際展會，協助台灣廠商進行國際行銷，進而切入國際供應鏈 。」

海內外太空企業與創投機構齊聚 探討產業商機並啟動媒合

從火箭發射到衛星滿天，再從軌道太空站擴展至月球基地甚至是火星移民計畫，可預期新太空產業將是未來舉足輕重的全球性產業；根據調研機構Trend Force預估，2023年全球衛星產業產值估計達3083億美元，其中低軌衛星為核心的移動式通訊（COTM，Communication-On-The-Move）預期將是近幾年太空關鍵應用服務的主要賽道，相關技術可用於物聯網，車聯網、智慧物流及智慧交通等領域，為各產業帶來突破性革新，市場商機可期。

經濟部工業局與永創國際諮詢合作舉辦「國際太空創投研討暨投資媒合論壇」 左起：鐳洋科技總經理王奕翔、經濟部工業局電子資訊組曾偉華技正、國家發展基金副執行秘書蔡宜兼、永創國際諮詢顧問執行長林宗亮。（主辦單位提供）

美國太空產業最重要城市洛杉磯 (Los Angels)的創投協會主席Darren Eng在參與本活動Fireside對談中提及：「身處在太空產業重要城市洛杉磯，我認為我們即將迎來太空產業的經濟成長期，這是一個不可避免的未來趨勢，隨著各式科技的發展與進步，我們看到越來越多太空科技的可行性，這是非常令人感到興奮的時機。」

長期協助台灣企業、政府與國際太空社群建立連結的永創國際諮詢顧問執行長林宗亮也表示：「全球太空產業即將步入量產的關鍵期，台灣擁有全世界最好的供應鏈體系，全球的太空企業都很有意願與台灣進行更深入的合作。今日的活動讓台灣與歐美的創投機構及新創企業建立聯繫，雙方透過直接對話、資訊交換更加了解彼此在太空產業的優勢，提升台灣企業強項的世界能見度。」

此活動讓台灣與歐美的創投機構及新創企業建立聯繫。左起：鐳洋科技總經理王奕翔、經濟部工業局電子資訊組曾偉華技正、國家發展基金副執行秘書蔡宜兼、永創國際諮詢顧問執行長林宗亮。（主辦單位提供）

在台灣政府全方位支持下，於早期參與新太空產業的試錯過程以搏取未來的無限可能是合理且具前瞻性的布局，目前幾個重點國家如日、韓、印、澳等海外企業及投資機構皆透過與新太空企業共同研發、共同製造或甚至是直接以資金進行投資等方式來爭取產業話語權，甚至進而使用投資綁訂單的方式來成為供應鏈的參與者，在台灣政府支持下，期盼台灣廠商配合政府的優惠及補助政策來加速進程，成為新太空產業的關鍵角色。