中國牙科循證醫學的推廣者——最美笑容守護人徐紅

徐紅醫生是長沙市第三醫院口腔科主任醫師。在她的領導下，科室整體實力飛速發展，目前在技術和設備上都處在湖南省領先地位。科室人員翻倍，門診量從2016年以來翻了驚人的7.5倍；在此期間，她已培養一名主任醫師、兩名副主任醫師和五名主治醫師。徐醫生還致力於將世界先進牙科治療理念和技術引進到中國牙科臨床，為此她曾於2018-2021年在美國牙科排名第一的密歇根大學口腔醫學 院進行三年訪學。

徐紅醫生的訪學經歷堅定了她要在中國牙科推廣循證醫學（Evidence-Based Medicine, EBM）的決心。循證醫學，顧名思義是慎重、準確和明智地結合和應用當下最好的研究結果、醫生的專業技能和病人的價值及願望，以此來制定治療計畫的治療原則；它區別於現在普及的僅僅基於非實驗性臨床經驗和資料，以及對疾病基礎知識的理解來診療病人的傳統醫學。徐紅醫生在訪學期間進行了反思，認為必須將循證醫學在中國牙醫診療和教學中普及，並以此建立行業標準。據她觀察，種植牙近十年來在中國十分火爆，雖然長沙80%的診所都有種植業務，但是大部分中國牙醫並沒有該方面的正規專業培訓，導致患者種植牙使用年限僅2-3年。徐醫生希望通過循證醫學的普及，讓醫生們在治療中更關注品質而非數量，終生學習最新科研結果，利用尖端技術讓患者的種植牙使用時間達數十年。她不僅在日常牙科工作中和人才培養中貫徹循證醫學的優勢，也時常在諸如湖南省口腔醫學會口腔種植、廣西醫學科學院、當代國際口腔醫學會（IACD）等平臺舉辦的講座、會議和研討班上發言，熱心推廣循證醫學並積極致力於建立行業標準。她在2021年還受邀回到密歇根大學口腔醫學院，在繼續教育 種植高級進修班進行講座。基於她對中美牙醫教學的熟悉和經驗，相信她一定能繼續成為國際學界的橋樑，影響更多治療者，惠及更多患者。

除了在對於推廣先進醫療理念上充滿熱忱，徐紅醫生也是牙科技術改革的踐行者。徐紅醫生率先開展了使用3D列印 種植導板的先河，並將數位化口腔醫療推廣到各科室、學術會議和網路講學平臺，影響範圍遍及中國。3D列印技術在牙科的應用正是火熱的研究主題，徐醫生已與美國密歇根大學牙學院牙周種植科達成意向進行技術合作，計畫擴大數位化技術的應用前景，通過科研惠及美國患者。

此外，徐醫生還熱心公益，常年開展和參加為兒童免費做窩溝封閉和塗氟等各類公益項目。她希望將該公益事業延續到美國，為美國及世界兒童的口腔健康預防和保健發揮積極作用。此外，徐醫生還計畫考取美國專業醫師資格證，繼續執業行醫、造福患者。