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現在就開始準備您的2022聯邦所得稅表

紐約訊

美國國稅局今天鼓勵納稅人在年底前採取簡單的措施，以便在提交2022年聯邦稅表時可以更輕鬆。納稅人通過少許先前準備、對稅收變化的瞭解以及方便的在線工具，就可以自信地迎接即將到來的報稅季。

申報者可以訪問：https://www.irs.gov/zh-hans/individuals/steps-to-take-now-to-get-a-jump-on-next-years-taxes，以查找有關新內容以及提交2022年稅表時應考慮事項的指南，還可以找到有關整理稅務記錄的有用信息以及在線工具和資源的列表。

當申報者收集並整理了所有稅務文件後，就是提交一份準確稅表、避免處理或退稅延遲、避免收到國稅局信件的最好狀態。現在是納稅人回顧2022年進行的金融交易，考慮這些交易是否應納稅以及應如何申報的好時機。

國稅局鼓勵納稅人制定一套電子或紙質記錄保存系統，將稅務相關的信息存儲在一個地方，方便查看。納稅人應將已提交的稅表及其證明文件的副本保留至少三年。

在1月之前，納稅人應確認其雇主、銀行和其他付款人有他們當前的郵寄地址和電子郵件地址，以確保可以收到年終財務報表。通常，年終表格會在1月中下旬開始通過郵寄方式送達或在線提供。納稅人應仔細審查每份收入報表的準確性，並聯繫發放人來更正需要更新的信息。

納稅人應確保其個人報稅識別號碼( ITIN ) 在提交2022年稅表之前尚未過期。那些需要報稅的人，現在應提交表格W-7，申請國稅局個人報稅識別號碼來更新他們的ITIN。未能在明年報稅之前更新ITIN的納稅人可能面臨延遲退稅，並且可能沒有資格獲得某些稅收優惠抵免，現在申請將有助於避免在2023年匆忙行事以及退稅和處理的延遲。

瞭解更多信息，請訪問國稅局官網：IRS.gov。

稅表 報稅 國稅局

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