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貝特曼資本贊助紐約地產投資峰會活動　攜手Acre愛居客邀頂級專家分享行業心得

工商記者衛伯承／紐約訊
貝特曼律師事務所(Samokhleb & Bitterman Law Group, P.C.)合夥人Yevgeny Samokhleb現場抽出幸運聽眾。
貝特曼律師事務所(Samokhleb & Bitterman Law Group, P.C.)合夥人Yevgeny Samokhleb現場抽出幸運聽眾。

BTM貝特曼資本攜手紐約高端地產公司Acre愛居客，聯合舉辦紐約地產投資峰會，於日前在法拉盛福朋喜來登酒店隆重舉行。五位重量級嘉賓就主題「通貨膨脹下美國房地產將走向何方」，分享了獨家秘笈，並與現場百餘名投資人展開討論。

貝特曼律師事務所(Samokhleb & Bitterman Law Group, P.C.)合夥人Yevgeny Samokhleb開場致辭：「我們最近經常被客戶問：『現在這樣高通脹高利率的市場環境，我的房產投資該怎麼辦？』儘管沒有人手握水晶球，但召集行業頂尖人才並讓他們暢所欲言總是有幫助的。我們聯手Acre舉辦了這場活動，就是為了給投資人和房地產專業人士提供一個面對面交流的機會。」

首席贊助商——貝特曼資本(BTM Capital)創始人Yu Liu表示：「我們很榮幸能夠成為今天活動的贊助商，為紐約地產行業的健康發展做出努力。紐約市的地產不僅上漲強勁，而且抗風險能力強，在09年的金融危機中，僅用兩年就恢復到了危機前的水準。我們做地產和資本管理，首先要考慮好風險把控。」

貝特曼資本(BTM Capital)CEO——Cindy Zhang表示：「紐約市是永恆經典的地產市場，也是抵抗通貨膨脹的最佳投資品種之一。只有在經濟低迷的情況下，市場才容易出現真正的好機會——即價格低於物業價值的機會。我們經常聽說的現金為王，並不是要讓現金停留在銀行帳戶裡，而是要抓住機會，最大程度放大現金購買力，將好的物業以好的價格收入囊中。」

紐約開發商Silverline Group創始人Tony Hadi表示：「我們近期的投資重點是增值型投資機會(value-add)，這類物業不僅可以從租金和自然增值中獲益，而且可以從物業本身的翻新改造帶來快速的增值。」

律所Moshes Law, P.C合夥人Gennady Litvin說：「我們律所幫助投資人做了很多法拍屋(Foreclure homes)的案例，程式重點在於，面對因貸款問題導致房子被迫拍賣的家庭，你要有憐憫之心。你是專業人士，需要為這些家庭提供解決方案。」

紐約高端地產公司Acre愛居客的創始人Cathy Huang提到：「由於現在的高利息環境，市場已經由賣方市場轉換成了買方市場，這對於投資人來說是一件好事。我們作為經紀人可以用經驗和技巧去建構交易(Structure the deal)。例如最近我們常用的一種建構交易的方法：賣方融資(Owner finance)，往往可以為客戶拿到意想不到的優惠。」

另外，作為活動主辦方Acre的Cathy Huang對到場賓客表達感謝：「很高興Acre愛居客可以提供這樣一個平臺，給紐約地產相關行業的同仁和投資人互相交流，瞭解紐約地產的最新形勢和投資的方向與策略。我們也會在未來舉辦更多的線上線下的地產活動，敬請期待！」

Acre愛居客為紐約的高端地產公司之一，專注紐約、新澤西兩大市場，業務包括幫助客戶購買、出售房產，以及租賃、轉租公寓、代理樓盤、地產投資等。Acre NY同時擁有最頂尖的精英經紀人團隊和市場行銷團隊，以互聯網與社交媒體為載體，致力於為廣大客戶提供最優質的全方位地產服務。

貝特曼資本(BTM Capital)原名兆隆資本(ZL Capital)，於2017年在紐約市成立，致力於房地產一級市場的投資和開發。公司擁有一流專業團隊，在房地產私募股權管理領域擁有數十年的經驗。貝特曼資本對每個專案進行詳細的盡職調查和評估，嚴格篩選和監控所有專案，以確保投資者資金的安全和每個專案的成功。現長島市Athena LIC是貝特曼資本最新開發的公寓專案之一，這幢9層的精品建築將包括51個住宅單元和4個零售空間，預計將於2023年下半年完工。

貝特曼資本(BTM Capital)地址：299 Broadway, Suite 200, New York, NY 10007，諮詢熱線：212-287-5095。

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