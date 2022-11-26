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任安慎整型美容年終大酬賓　冬季變美好時機 先到先得

工商記者陳麗欣／紐約訊
任安慎整型美容黃思宜（左）、任安慎（右）兩位醫師為您夏日美容美體精雕細琢，現正提供年終大優惠，敬請把握良機。
任安慎整型美容黃思宜（左）、任安慎（右）兩位醫師為您夏日美容美體精雕細琢，現正提供年終大優惠，敬請把握良機。

位於法拉盛、專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容，由任安慎、黃思宜兩位醫師共同主理。兩位醫師都曾經執教常春藤大學的醫學院，專業耐心的服務贏得社區優良口碑。該診所現正提供年終大優惠，品項繁多，詳情請致電洽詢預約。該優惠至2023年元月中截止，先到先得，敬請把握良機。

任醫師表示，愛美是人的天性，追求完美的容貌更是現代人極為重視的功課之一。整型已不再是少數人的專利，年輕的少男少女對於自己五官的審美要求愈趨嚴格，在整型潮流風氣盛行之時，慎選醫術與醫德兼備的醫師更是不容輕忽！任醫師、黃醫師提醒僑胞，無論整型範圍大小，術前必先尋找具有整型專科執照的合格正規醫師諮詢問診，確認病因及具備完善的療程，避免因收費便宜而誤信坊間偏方，從而造成皮膚、身體部位組織的生理傷害，得不償失。

該診所寬敞明亮，候診區舒適雅緻，所有醫療器械全部更新，服務親切，給予人專業信任的安全感。任安慎醫生是法拉盛華人地區唯一的頭頸面部整形醫生(Facial Plastic Surgen)，榮獲2015紐約華人社區唯一授權玻尿酸、肉毒桿菌注射指導培訓其他醫師的資格，也是紐約華人地區最早推出PRP（富含血小板纖維蛋白注射）、電波拉皮(Ultherapy)、溶脂針(Kybella)的整型診所。

任醫師精通華語、英語，對亞洲人雙眼皮手術有特別研究，諸如眼皮及眼袋整型手術、額/面部/頸部拉皮、鼻型整治、面部抽脂、下顎塑型手術、耳朵整型、磨皮及疤痕修復等手術及非手術性治療，包括Botox注射除皺紋、瘦臉，以玻尿酸注射美化唇部、隆鼻、豐唇、豐臉頰、法令紋、夫妻宮、頸部皺紋、面部抽脂、削骨等。

該診所提供免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險。拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354，電話：718-670-0006。各類眾多美容手術前後對比照片，請閱：www.albertjenmd.com。

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