抗衰老頂尖醫生陳惠萍淺談減齡五部曲

抗衰老頂尖醫生陳惠萍表示，現代醫學 美容技術發達，只要有心堅持、相信醫美，凍齡、減齡、逆齡都不是難題。

她提出減齡五部曲供參考：

首部曲是治療和修復真皮，以減少炎症和

除去臉上的斑點，令皮膚乾淨明亮；二部曲針對老化流失的骨架進行重塑，支撐起臉部輪廓線條並重建骨骼、強韌基底；在三部曲的時候，可以補充流失的蛋白並立體輪廓，也可以做全面拉提，如液態線雕，可以讓鬆弛的肌膚緊緻並提拉下垂的輪廓線，讓臉部輪廓緊實立體；四部曲，讓表層和深層皮膚膚質進一步改善，使得皮膚亮麗，這樣就可以達到視覺年紀抗老且自然漸進的效果；完成四部曲後，五部曲的定期補充就能延緩老化。

陳醫師表示，抗衰護理是一個日積月累的過程，就好像環境保護一樣，預防總比治理要有效得多。總有人說，我的皺紋都沒出現呢，我根本不需要做什麼護理；但是，當皺紋真的出現以後再去進行治療，就會比當初預防細紋花費更多的時間和精力。

陳惠萍皮膚美容醫學博士具豐富醫美診療經驗，附設最先進的美容儀器，秉持其在皮膚專業的醫學基礎，為愛美女士們量身訂製溫和、安全的抗衰老年輕化療程。

她介紹臨床中對東方人成效好且接受度高的離子刀(Neogen Plasma)，通過刺激人體自身深層筋膜膠原的再生和重組 ，使其緻密有力、向上提升，刺激真皮層的膠原再生，減少細紋、縮小毛孔，使皮膚血液循環增加、皮膚紅潤光澤細嫩、輪廓不易下垂。

此外，美國FDA批准的童雕(Silhouette Instalift)也非常受華人 歡迎。其原理是用童顏針的成分(Poly Lactic Acid)製作成一種雙向錐體拉線，一端錐體勾住下垂的組織將其向上提升，另一端的錐體將其勾起的組織固定在理想的位置，用於下垂部位方位的調整(Reposition)，以提升皮膚下垂率及下垂組織。等童顏線被慢慢吸收後，新的膠原網開始再生，提供提升和保持皮膚提升的效果。

陳惠萍皮膚美容中心地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），請電話預約：718-762-6462、718-509-6475（醫生可講國、粵、英語）。門診時間：週一、二、四、五，早上9點至下午5點；週三下午1點至下午5點；週六早上9點至下午3點。