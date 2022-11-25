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明星鐳射醫美SMOOTHGLO療程 讓素顏肌膚就像上了濾鏡

工商記者劉應森／紐約訊

風靡歐美、延緩肌膚老化的Smoothglo™療程，其助除皺、緊緻肌膚的效果受到各界的好評。Smoothglo™透過M22和傳奇電波雙機單療程，加上專業醫師的治療操作，讓素顏肌膚「古溜」，就像上了濾鏡。

明星鐳射醫美表示，人們從25歲以後每年會流失1％的膠原，膠原的流失會讓皮膚漸漸失去彈性，同時出現膚色不均、泛紅、細紋以及毛孔粗大等現象，甚至還會出現比較粗、比較深的皺紋，這些都有可能是肌膚老化現象。除了做好防曬、保持正常的生活能延緩肌膚老化速度外，如何「保鮮凍齡」也是人們一生的課題。出現臉頰斑點明顯、毛孔粗大、肌膚失去光澤感等情況，很可能是肌膚老化引起的。

Smoothglo™療程是透過微針穿刺進皮膚，加上RF的電波刺激真皮層膠原的新生，膠原新生緊緻後膚質就會變好，從而令細紋改善、毛孔縮小。藉由M22來改善顏色的部分，增加膠原、微針的RF，可以針對真皮的膠原增生，改善細紋、毛孔的部分，有1+1大於2的作用。

Smoothglo™同步改善多種的肌膚老化問題，M22的光療科技再度風靡全球，其實可以從日本OL趨之若鶩的素顏療程Photofacial®說起：「M22在這項治療裡面，除了有退紅的效果，還可以治療斑點問題，可以讓皮膚膚質看起來比較亮。」

Smoothglo™幫助肌膚重現「古溜」狀態，但醫師也提醒，在進行任何醫美療程前，民眾還是得先做足功課，選對適合自己的療程，這樣才能安全有效地找回美麗肌膚。

明星鐳射醫美中心作為一家高端醫學美容機構，擁有多台FDA認證的美容儀器，所有的相關美容醫用產品都是美國製造。該中心提供的醫美項目包括：三極光Lengend Pro臉部提拉、PicoWay第5代超皮秒、第八代光子嫩膚除皺、吸血鬼Facial、PRP臉部回春、NAD抗衰老點滴、花粉過敏點滴、排毒護肝點滴、乾眼症治療、美白亮肌點滴等，歡迎各界前往明星醫美洽詢交流。地址：41-77 Kissena Blvd, Flushing，電話：718-775-8618、718-790-8678。

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