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中科醫用靈芝再獲嘉獎 感恩聖誕雙節優惠

工商記者劉應森／紐約訊
中科破壁靈芝孢子粉是唯一參與22家腫瘤醫院臨床試驗並獲得美國紐約斯隆癌癥中心認可的靈芝產品。
中科破壁靈芝孢子粉是唯一參與22家腫瘤醫院臨床試驗並獲得美國紐約斯隆癌癥中心認可的靈芝產品。

日前，中科破壁靈芝孢子粉再次獲得權威腫瘤專家的首肯推薦，中科破壁靈芝孢子粉是唯一參與22家腫瘤醫院臨床試驗並獲得美國紐約斯隆癌癥中心認可的靈芝產品。即日起至2022年底，為感謝僑胞多年的信任與陪伴，中科為全體紐約華人送上驚喜大禮，凡購買增強版靈芝孢子粉300mg裝，滿$700送$300，為您新的一年帶來健康好體魄。

5年生存率是腫瘤患者康復的重要指標。數據表明，腫瘤患者放化療或者術後的2-3年內是腫瘤復發的危險期，這段時間內提高患者免疫力和增強機體抵抗力尤為重要。靈芝由於其在免疫治療領域的卓越功效，得到了越來越多的推崇。在醫學試驗中，靈芝三萜被證明可以直接殺滅微小癌竈，而靈芝多糖則有抑製細胞癌變基因突變的作用，目前已有超過300萬的中科靈芝使用者重獲新生。近年來，不斷獲得醫護人員推崇的中科靈芝孢子油及中科愛特膠囊組方，最適合癌癥患者在對抗期、治療期和康復期服用。

中科自建的GAP黃山靈芝培育基地，在海拔1000米以上的常綠闊葉林中堅持靈芝的仿野生自然培育，造就了中科靈芝的好品質。2004年，中科靈芝菌種搭載中國科學院返回式衛星，成為首例經歷太空育種的靈芝品種。經多年培植檢驗，其靈芝三萜和靈芝多糖等有效成分含量達到自然界野生靈芝的數十倍以上。從破壁靈芝孢子粉中提煉的中科創新靈芝孢子油，其靈芝三萜濃度更是達到了48%以上。

目前中科的破壁靈芝孢子粉是全球同類產品中唯一一家進入腫瘤治療三期臨床試驗的產品，除了先期在中國22家腫瘤醫院開展臨床試驗外，中科破壁靈芝孢子粉對於癌癥預防和治療的作用還得到了美國腫瘤研究和治療權威機構——紐約斯隆癌癥中心的認可，並聯合中科撰寫臨床研究報告，已刊登在【腫瘤整合治療】權威期刊。

中科專注天然草本研究38載，為您帶來科學精粹的健康佳品。即日起至2022年底，中科為全體紐約客戶送上驚喜大禮，凡購買增強版靈芝孢子粉300mg裝，滿$700送$300，為您新的一年帶來健康好體魄。地址：136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37Av影像中心隔壁）， 熱線：718-886 8834。

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