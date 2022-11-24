美國酒店地產總商會周年晚宴暨頒獎典禮。

美國酒店地產總商會合照

美國酒店地產總商會(America Hotel Charitable Association)周年晚宴暨頒獎典禮日前隆重舉行，地點是皇后區曾經舉辦世博的豪華空中宴會廳Terrace on the Park。來自美國酒店、地產、建築、金融的各界人士逾600人到場，經過三年疫情之後大家再度歡聚一堂、共同交流，氣氛極為熱烈。

晚宴還對有突出貢獻的人士舉行了隆重的頒獎典禮，對美國酒店地產總商會來說，這是一個里程碑的時刻。美國酒店地產總商會今年將從原來單一的酒店業板塊，納入房地產 、金融、建築和餐飲業等四個行業，形成五大板塊，同時招募這五大行業的精英入會，壯大聯盟、強強聯手、團結一致、資源共享，共同締造華人企業在美國發展的新歷程。

美國酒店地產總商會主席、美國酒店行業的領軍人林建中表示，總商會於2015年成立，會員們短短幾年就整合逾百家酒店的強大購買力和資源，提升了華裔 酒店業聲譽並擴大影響力，總商會旨在打造最有實力的華資商會。今年在副主席蘇煥光、羅恩榮、趙汝尚、陳世品的協助下，計劃將會務擴展到五大板塊——酒店、房地產、金融、建築和餐飲業，讓更多精英加盟，努力打造一個行業互補、會員資源互享的高端平臺。