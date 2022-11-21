重磅 年末雙節狂歡 方太全線煙機年度史低價 煙機$699起

不知不覺2022年即將進入尾聲了 烤箱飄出香味，樹上掛滿彩燈 隨著各大節日裝扮湧上大街小巷 氛圍感即將拉滿，一成不變的生活平添了不少色彩 你的購物清單已經準備好了嗎？ 方太年末雙節狂歡福利 再升級 油煙機年度史低價。36寸爆款煙灶限量上市 超長延保，超值套餐，廚房好禮。 買一台方太油煙機，煥新整個廚房！ ——活動截止12.25.22——

● 福利1: 方太廚電年底巨惠

○ 油煙機，灶具，水槽洗碗機，四合一蒸烤烘炸一體機，蒸烤箱等多條產品線參與年底大促。油煙機年度史低價。

● 福利2: 油煙機$699起，收超靜音靈風油煙機

○ 不開煙洞，百變安裝的油煙機：靈風簡約不銹鋼款UQS3001 現價$699，靈風典雅白色玻璃款UQG3002 現價$999。

● 福利3: 30''揮手開關智慧爆炒側吸油煙機直降$150

● 福利4: 大火力三環灶直降$200

● 福利5: 購買其他任意方太產品，$399收蒸烤烘炸多能一體機小魔盒 (僅限門店）；小方盒立減$50（僅限線上）

● 福利6: 新品限量上市，36''大尺寸爆款煙灶新品上市——智能爆炒側吸油煙機，超靜音靈風油煙機，22,000BTU 大火力三環灶

● 福利7: 增值禮包

○ 活動期間購買方太油煙機，獲價值$179.99三年有限質保（總計長達8年的無憂服務）使用者需在2023年1月31日前成功註冊質保。

● 福利8：買就送廚房網紅好禮

○ 線下購買任意方太產品，送透明湯鍋或套刀或中式炒鍋，贈品以門店為准。

○ 線上購買任意方太產品，送養生壺或麵包機或鑄鐵鍋；多買多送。僅限於活動期間購買，2023年1月31日前成功註冊質保的用戶。（贈品以產品型號為准，將於註冊質保後10個工作日左右寄到)。

● 更多購買、運輸、安裝等問題請諮詢1-888-315-0366 或添加方太微信 客服公眾號：fotileus

掃碼添加方太客服微信 掃碼註冊質保 活動截止12/25/2022 【熱門油煙機專區】 靈風系列油煙機 —大風量，不必大聲量— 簡約不銹鋼款UQS3001 現價: $699 原價: $849 白色典雅款：30寸UQG3002 現價:$999 原價:$1149 36寸UQG3602: $1349 (新品上市)

數大專利技術集成北美櫃下式油煙機新標杆。大吸力和低噪音的完美結合，讓家人歡聚的時光也能淨享烹飪，靜享生活。專利WhisPower風機系統，90秒換新整個廚房空氣，噪音低至37dB。機型輕薄的靈風在安裝環境與排放方式上更加自由，頂出風/背出風均可實現。還可搭配內迴圈配件，實現無煙洞安裝，是公寓，聯排等房型的不二選擇。

側吸系列油煙機 —靠得更近，吸得更淨—

油煙的運動有炸起、升騰、擴散三個階段，方太側吸油煙機在油煙擴散之前“出手”，達到事半功倍的效果。

智慧爆炒系列 30寸JQG7 505 現價:$1249 原價: $1399 30寸JQG7505-W 現價:$1299 原價: $1449 36寸JQG9006: $1699 36寸JQG9006-W: $1749 (新品預售，將於12月初按訂單順序發貨） 經典觸控系列 JQG7501 / JQG7501.G 現價:$1099 原價: $1199 36寸：JQG9001 現價:$1449 原價: $1649 簡約按鍵系列 30寸JQG7502 / JQG7502.G 現價: $799 原價: $899

為北美廚房研發，根據“黃金控煙區”而設計的方太側吸煙機，暢銷美國7年。更靠近煙源，更寬進煙區，雙渦輪離心風機牢牢掌控油煙，在開放式廚房裡也能享受中式爆炒帶來的幸福感。貼心設計的90°隔煙屏與進煙口成直角設計，在幫助導煙的同時還可為臉部增加防護，下廚時光也能優雅從容。更有黑，白，銀灰多款顏色可選，百搭風格，完美融入多樣化廚房設計。

36in 環吸系列油煙機 —蝶翼環吸技術，主動吸附油煙—

方太根據空氣動力學設計的蝶翼環吸技術，擴大攏煙範圍，增加負壓區，讓油煙從四面八方加速進入煙機。

高性價比EMS9018 現價: $1349 原價:$1549 可升降式EMS9026 現價: $1499 原價: $1699 智能升降式EMG9030 現價:$2429 原價:$2679

全區域立體覆蓋7.2sq.ft 烹飪面積，控煙範圍更廣。創新蝶翼環吸板讓進煙區外擴，M型集煙腔形成緩衝，拒絕油煙擴散逃逸。全加速進煙通道，3°傾斜角環狀進煙，多條通道，快速進入，通暢無阻。內置能看見油煙的“眼睛”，Auto模式下根據油煙的大小自動調節檔位。煙小時更安靜，煙大時環吸板可下降（僅限EMG9030和EMS9026），馬達加速，吸煙更給力。一擦一抹即可輕鬆完成日常清潔。

【灶具專區】 方太三環灶 ——專業三環火，全能大師灶——

30寸：GLS30501 現價$1099(指導價$1299)

36寸：GLS36502 現價$1399(新品預售，將於12月初按訂單順序發貨）

一灶全能，成就大師級廚藝。獨創3環火焰設計，21,000 BTU主爐頭隨心爆炒(GLS36502擁有22,000BTU），暢快搞定中式烹飪。五個密封爐頭增添快速點火裝備，不同火力段，無論是煎炸爆炒，還是文火慢燉，真正做到大火更猛，小火更穩。貼心的熄火保護裝置，在意外熄火時自動切斷氣源，避免廚房燃氣洩漏。旋鈕和爐頭均可快拆快裝。無清潔死角，方便省心。好火烹飪好菜，不辜負每一種食材。

【小家電專區】 蒸烤烘炸臺式一體機 ——千變萬化的烹飪方式，妙趣烹飪——

外觀設計精美，小巧的機身擁有1Cu.ft.的大容量。掌握蒸烤烘炸四大技能，外加獨特加濕烤功能，讓食物外焦裡嫩，口感更有層次。

小魔盒HYZK26-E 現價: $399* 原價:$549 (全智能觸屏，僅線下經銷商有售) *需與其他方太廚電搭配購買 小方盒HYZK26-E1 現價: $449 原價:$499 (雙機械旋鈕款，僅線上與PCR門店有售）

● 蒸：高溫 鎖鮮快速穿透，蒸出食物的新鮮本味。

● 烤：熱風烤、環風烤、加濕烤，精細化烘烤模式，AI流體演算法精准均勻烘烤。

● 炸：零油健康空氣炸，迴圈熱風逼出油脂，享受美味無負擔。

● 烘：低溫 烘乾系統，寶寶零食、寵物肉乾、花茶隨心做，無添加更安心。

內置40道智慧菜譜，簡單易上手，不是大廚照樣做大餐。自帶蒸汽清潔功能，油污自動清洗，真正幫你解放雙手。

圖片為HYZK26-E1

【洗碗機專區】 創新多功能水槽洗碗機 ——為緊湊現代空間設計—— 三合一水槽洗碗機SD2F-P1X x 現價:$1349 原價:$1499 二合一性價比款水槽洗碗機SD2F-P3 現價:$949 原價:$1099

集水槽，果蔬淨化機(僅限三合一水槽洗碗機 SD2F-P1X)與洗碗機于一體的方太創新水槽洗碗機，無需彎腰，尺寸更小，完美嵌入櫥櫃，更省空間。3種碗碟清洗模式，最快20分鐘搞定家用餐具。360°無死角清潔，158°高溫漂淨有效去除99.99%碗碟表面常見細菌。用水量比平均節省 >47%。一人份的brunch，兩人份的紅酒，三人份的下午茶，四人份的晚餐...放心把“善後工作”交給方太水槽洗碗機。

【超值套系專區】 買一台方太煙機，煥新整個廚房 換一套方太廚電，更省心，更划算！

廚房是家的核心。不管是老廚房煥新，還是新廚房裝修，廚電選擇都很重要，好的廚電讓烹飪更愉悅舒心。方太為您甄選套系廚電，有煙灶完美拍檔兩件套，更有洗碗機、蒸箱烤箱、廚房小家電等多廚電套系，讓您一步到位，給予烹飪生活更多可能。

關於方太

方太——華人首選廚電品牌

作為Forbes雜誌評選的“2022年十佳油煙機品牌”之一，方太懂美國廚房，更懂中式烹飪。8200+項專利，72+項設計大獎，在全美擁有近300家經銷商，“中國製造”的方太也越來越多被CNN，HGTV，Good Housekeeping，Forbes等權威媒體關注和認可。Netflix全新競技類烹飪節目Easy-Bake Battle參賽者Tara Ippolito選用美國設計專利的方太側吸JQG7505作為家用油煙機。曼哈頓米其林餐廳主廚Marc Forgione，2010年 Next Iron Chef冠軍稱讚方太EMG9030油煙機可以自動調節風速和蝶翼環吸板高度，“我在準備菜品時不需要擔心任何油煙或異味。” 方太-國貨之光，攜科技創新走向世界舞臺。

線上購買

查找您附近的經銷商