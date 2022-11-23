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可字中医隨談男科疾病和痔瘡

工商記者張莎莎／紐約訊

可字中醫針灸執照診所由40多年老中醫主理，他表示，男科病人多有陽痿、早洩、勃起異常、晨硬失靈、力不從心、不射精、遺精、瀉白、血精、濃精等問題，同時也有部分男病人會有前列腺異常、增生、不孕等問題，常伴有尿頻、尿急、尿痛、下部悶脹氣、睪丸/會陰不適，有的病人可能引起失眠、記憶力下降、易怒、四肢疲乏等精神症狀。

可字中醫表示，由於生活條件的日益優越，很多人對吸煙、喝酒沒有限度，並且過度熬夜、作息無常、生活壓力過大、性事頻繁/雜亂、性衛生認識不足等，導致男科疾病逐年增加。可字中醫針灸執照診所以中醫對症辯證，施治配合針灸和患者的自身治療方法，效果佳。

可字中醫進一步談痔瘡，痔瘡可以分為內痔、外痔、混合痔瘡。多數人患者有異物隆出肛門或自行回納，常伴有肛周癢、肛裂等。痔瘡破裂、肛裂時，伴有大便帶血、滴血、擦紙有血跡等。久坐、久站、久坐馬桶、便秘、孕期、過少食用青菜水果、吃過多食用辛辣食物等，都會引起痔瘡發作。

可字中醫針灸執照醫師採用純科學粉劑中藥秘方，病人若能配合遵守良好的生活習慣，痔瘡問題必會得到有效的改善。如果您有以上任何問題，歡迎致電：917-617-7846，地址：唐人街68號東百老匯(68 East Broadway, 2F, New York, NY 10002)。

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