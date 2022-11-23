第一保健推出PPO精選服務提供者計劃 提供受益人更多選項

第一保健於2023年推出全新老人醫療保險特選專享計劃（PPO精選服務提供者計劃）。

第一保健是紐約最大的老人醫療保險 Medicare Advantage計劃公司之一，日前宣佈2023年提供其首項老人醫療保險Medicare Advantage計劃的精選服務提供者計劃（Preferred Provider Organization，簡稱PPO）。該計劃能讓老人醫療保險受益人靈活地獲得網絡外醫療護理承保，也可以選擇收費較低的選項，即透過第一保健龐大的網絡內醫生與服務提供者網絡獲得醫療護理。

第一保健老人醫療保險資深副總裁Jen Cohen-Smith表示：「老人醫療保險特選專享計劃（精選服務提供者計劃）對於老人醫療保險受益人來說是一個很好的選項，能讓有能力支付稍高費用的受益人無需轉介即可靈活地前往網絡外服務提供者與專科醫生處看診。第一保健制訂的精選服務提供者計劃能為耆老提供極佳的福利 ，還能讓耆老靈活地選擇適合自己的醫療護理。」

全新的第一保健特選專享計劃（Signature：精選服務提供者計劃）為老人醫療保險受益人提供龐大的服務提供者網絡，並且可以自由地前往接受老人醫療保險的網絡外服務提供者處看診。除了有更多醫生供紐約人選擇外，第一保健的特選專享計劃（精選服務提供者計劃）還提供每年$700的特選專享計劃Flex卡（可用於支付牙科、視覺與聽覺服務的自付費用）、每兩年$250的眼鏡用款額度、每年低至$0的助聽器，以及低收費處方配藥承保。第一保健特選專享計劃（精選服務提供者計劃）還提供美國旅行/訪客福利：當受益人在佛羅里達州獲得由接受老人醫療保險的服務提供者提供的老人醫療保險承保服務時，受益人僅需支付網絡內的定額手續費。第一保健在紐約市及納蘇郡都提供第一保健特選專享計劃（精選服務提供者計劃）。

第一保健老人醫療保險Medicare Advantage計劃的特選專享計劃系列，還包括第一保健特選專享計劃（管理式保健計劃），該計劃讓會員自行選擇附加選項福利(Choice Extra Benefit)，從而個人化其計劃。附加選項福利包括每季70自選藥物與用品OTC卡，或者為承保服務提供前往服務提供者處以及藥房的單程交通服務（最高可達25次）。特選專享計劃（管理式保健計劃）提供全面牙科福利、聽覺福利與視覺福利，包括在第一保健的所有服務地區均可獲得可負擔的眼鏡與助聽器。特選專享計劃（管理式保健計劃）與特選專享計劃（精選服務提供者計劃）均為會員提供專業會員服務團隊，幫助會員充分利用自己選擇的計劃。

Cohen-Smith表示：「透過新增的老人醫療保險特選專享計劃，我們現在為耆老提供兩項優良的可負擔計劃選項，耆老可透過靈活且個人化的計劃獲得醫療護理承保。此外，計劃是專為紐約人而制訂的，我們透過一百八十萬名會員瞭解我們會員的獨特需求，而且我們與我們所服務社區內的服務提供者也有著緊密的合作關係。」

對於在年度註冊期期間註冊參加老人醫療保險Medicare Advantage計劃的人士，其計劃將於2023年1月1日生效。如想瞭解更多詳情，請親臨第一保健社區辦公室諮詢。法拉盛辦公室地址：41-60 Main St, Flushing, NY 11355，電話：866-463-6743，網站：https://zh.healthfirst.org/。