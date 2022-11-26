美國快速移民窗口期不會很長　貝特曼劉宇闡述清晰溫馨提議

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中美移民行業知名機構美國貝特曼集團創始人（曾兼任兆龍移民董事長）劉宇先生，於日前給投資 人的一次公開講座上透露：基於新法下的美國EB-5簽證 預留區專案，採取I-526和I-485同時雙遞交策略快速獲得合法身份的方式，正在被越來越多的投資人知悉和使用。而帶來的另一個結果就是，每年產生的3,000個名額正在被快速消耗，無排期時間窗口不會維持很多，屆時新法的簽證預留區項目也將出現排期影響。

EB-5是美國移民局 USCIS推出的基於投資的移民計畫，外國投資者通過在美國投資並為美國工人創造就業機會，達到投資要求就可以申請獲得永久居留權身份（美國永久綠卡）。EB-5進入中國以後，因其除要求一定數額的合法投資款外，對於投資人的語言能力、教育背景、職業背景等均不作要求，並可為配偶和21歲以下未成年子女一併申請全家永久綠卡，因此一直受到中國投資人的追捧。但由於美國移民局每年面向全球的綠卡簽證僅有1萬個名額，而在2014、15、16、17年，僅中國地區的申請就連續四年出現了超萬人的現象，疊加2019年年底出現的疫情，嚴重影響了移民局、使領館的工作效率，導致投資人在舊法下獲得簽證的排期將超過10年以上，這為中國投資人帶來了極大的困擾。

今年的美國移民法改革帶來了新的寶貴窗口期。2022年3月，美國國會宣佈重啟美國EB-5區域中心計畫。新法案「EB-5 Reform and Integrity Act of 2022」（EB-5改革與誠信法案），除了對投資額進行了相應調整之外（圖1），還增加了堪稱美國綠卡「快車道」的兩個條款：

第一，設立新的簽證預留區（圖2）；簽證預留區專案分三類：1. 鄉村地區專案預留簽證2,000張；2. 高失業率地區專案預留簽證1,000張；3. 基建專案預留簽證200張。這些新的預留區項目現在無排期問題，申請者綠卡有望快速獲批。

第二，新法設置了「同時遞交條款」（圖3），「同時」是指已經入境美國的投資人可以同時遞交I-526和I-485。拿到I-485申請收據後，申請者便可合法居留美國，後續獲批工卡(EAD)和回美紙(AP)後，即可獲得在美合法工作和出入境自由的權利。

預計至2024財年，窗口期可能消退。新法頒佈實施以來，特別是簽證預留區專案的出現，瞬間解決了最令新投資人頭疼的排期問題，中國市場尤其反應迅速。根據美國政府的財年時間（每年10月1日至次年的9月30日）計算，目前已經進入到美國的2023財年。貝特曼集團創始人（曾兼任兆龍移民董事長）、前中美雙執業律師、有著30餘年中美法律經驗和20餘年美國移民行業經驗的劉宇先生表示：此輪快速移民美國的最佳窗口期已經開始，但這個無排期視窗會持續多長時間取決於幾個因素，如市場申請數量、美國移民局審理速度等，估計不會持續很長。

作為行業老兵，劉宇先生為計畫移民美國的投資人提供如下建議：1. 合理利用新法改革帶來的視窗期及簽證預留區專案和雙遞交原則，早規劃、早行動，在排期產生前落實相關投資移民計畫。2. 美國EB-5是一項背後有著極為複雜商業+法律邏輯的投資專案，因此需要選擇優質專案、誠信、有實力的團隊，幫助客戶進行專業的實際操作。為更好地幫助投資人熟悉和瞭解有關美國移民的相關資訊，貝特曼諮詢中國公司將定期舉辦移民專業講座，大家可以關注「貝特曼諮詢」微信公眾號，詳細瞭解有關講座的安排。