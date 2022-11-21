我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節交易周 股指震盪走低

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

美國酒店地產總商會周年晚宴暨頒獎典禮

工商記者高傑文／紐約訊
副主席趙汝尚
副主席趙汝尚

美國酒店地產總商會(America Hotel Charitable Association)周年晚宴暨頒獎典禮日前隆重舉行，地點是皇后區曾經舉辦世博的豪華空中宴會廳Terrace on the Park。來自美國酒店、地產、建築、金融的各界人士逾600人到場，經過三年疫情之後大家再度歡聚一堂，共同交流，氣氛極為熱烈。晚宴的並對有突出貢獻的人士舉行了隆重的頒獎典禮。

　　  

對美國酒店地產總商會來說，這是一個里程碑的時刻，美國酒店地產總商會今年將從原來的單一的酒店業板塊，納入房地產、金融、建築和餐飲業等四個行業，形成五大板塊，同時招募這五大行業的精英入會，壯大聯盟，強強聯手，團結一致，資源共享，共同締造華人企業在美國發展的新歷程。

美國酒店地產總商會主席、美國酒店行業的領軍人林建中表示，總商會於2015年成立，會員們短短幾年就整合逾百家酒店的強大購買力和資源，提升了華裔酒店業聲譽，擴大影響力，總商會旨在打造最有實力的華資商會。今年在副主席蘇煥光、羅恩榮、趙汝尚、陳世品的協助下，計劃將會務擴展到五大板塊-酒店、房地產、金融、建築和餐飲業，讓更多精英加盟，努力打造一個行業互補，會員互資源分享的高端平臺。

當晚的重頭戲是頒獎典禮，美國酒店地產總商會向布碌崙前區長Marty Markowitz頒發了Community Leader with Special Recognition Award「社區領袖特別表彰獎」；向著名社會活動家Mr. Charles Wang王碚先生頒發Lifetime Achievement Trailblazer Award「開拓者終身成就獎」；向美國酒店華裔協會創始人、馬泰市議員高級顧問Mr. Steven Wong黃華清先生頒發Outstanding Community Achievement Award「社區傑出成就獎」；年輕一代的商業領袖林偉鴻Jeffery Lam獲頒「美國總統終身義工金鷹獎」；Chairman Award 「主席獎」為Mr. Alex Li 李軍；Chairman Award Senior Vice President「高級副總裁主席獎」為Mr. Sanjay Bedi 桑傑。

向王碚頒發「開拓者終身成就獎」
向王碚頒發「開拓者終身成就獎」
副主席陳世品
副主席陳世品
林偉鴻獲頒「美國總統終身義工金鷹獎」
林偉鴻獲頒「美國總統終身義工金鷹獎」
「主席獎」李軍
「主席獎」李軍
向黃華清頒發「社區傑出成就獎」
向黃華清頒發「社區傑出成就獎」
林建中John Lam
林建中John Lam
「高級副總裁主席獎」桑傑
「高級副總裁主席獎」桑傑
副主席蘇煥光
副主席蘇煥光
美國酒店地產總商會合照
美國酒店地產總商會合照

華裔 房地產 布碌崙

上一則

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

下一則

地鐵非裔女攻擊母女 警追緝

延伸閱讀

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現
在美國加碼3奈米廠？ 台積電：目前尚無進一步消息

在美國加碼3奈米廠？ 台積電：目前尚無進一步消息
親臨菲律賓最西島嶼 賀錦麗訪菲 劍指北京與南海

親臨菲律賓最西島嶼 賀錦麗訪菲 劍指北京與南海
感恩節敬老宴 11/23 8大道上菜

感恩節敬老宴 11/23 8大道上菜
酒店疫後復甦 旺季客源房價翻倍

酒店疫後復甦 旺季客源房價翻倍

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內