美國酒店地產總商會周年晚宴暨頒獎典禮
美國酒店地產總商會(America Hotel Charitable Association)周年晚宴暨頒獎典禮日前隆重舉行，地點是皇后區曾經舉辦世博的豪華空中宴會廳Terrace on the Park。來自美國酒店、地產、建築、金融的各界人士逾600人到場，經過三年疫情之後大家再度歡聚一堂，共同交流，氣氛極為熱烈。晚宴的並對有突出貢獻的人士舉行了隆重的頒獎典禮。
對美國酒店地產總商會來說，這是一個里程碑的時刻，美國酒店地產總商會今年將從原來的單一的酒店業板塊，納入房地產、金融、建築和餐飲業等四個行業，形成五大板塊，同時招募這五大行業的精英入會，壯大聯盟，強強聯手，團結一致，資源共享，共同締造華人企業在美國發展的新歷程。
美國酒店地產總商會主席、美國酒店行業的領軍人林建中表示，總商會於2015年成立，會員們短短幾年就整合逾百家酒店的強大購買力和資源，提升了華裔酒店業聲譽，擴大影響力，總商會旨在打造最有實力的華資商會。今年在副主席蘇煥光、羅恩榮、趙汝尚、陳世品的協助下，計劃將會務擴展到五大板塊-酒店、房地產、金融、建築和餐飲業，讓更多精英加盟，努力打造一個行業互補，會員互資源分享的高端平臺。
當晚的重頭戲是頒獎典禮，美國酒店地產總商會向布碌崙前區長Marty Markowitz頒發了Community Leader with Special Recognition Award「社區領袖特別表彰獎」；向著名社會活動家Mr. Charles Wang王碚先生頒發Lifetime Achievement Trailblazer Award「開拓者終身成就獎」；向美國酒店華裔協會創始人、馬泰市議員高級顧問Mr. Steven Wong黃華清先生頒發Outstanding Community Achievement Award「社區傑出成就獎」；年輕一代的商業領袖林偉鴻Jeffery Lam獲頒「美國總統終身義工金鷹獎」；Chairman Award 「主席獎」為Mr. Alex Li 李軍；Chairman Award Senior Vice President「高級副總裁主席獎」為Mr. Sanjay Bedi 桑傑。
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