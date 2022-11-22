富足退休第五堂課 教你判斷該存傳統還是Roth IRA

MassMutual萬通互惠理財資深業務總經理Lily Ku谷林麗，講解第5堂課內容(圖/谷林麗提供)。

世界日報 與MassMutual萬通互惠理財規劃「富足退休6堂課」，現已進入第5堂課。過去幾個月來，這個節目獲得了不少觀眾的重大回響與支持，世界日報也希望通過這個機會告訴華人朋友們，如何正確地規劃自己的退休金 生活。富足退休第5堂課，將教您「如何判斷該存傳統還是Roth IRA」。除了看影片外，在11月22日及12月5日期間填寫問卷，還可以參加抽獎。

富足退休第五堂課講座仍邀請MassMutual萬通互惠理財資深業務總經理——Lily Ku谷林麗，請她講解「如何判斷該存傳統還是Roth IRA」。Lily在課堂上告訴民眾應該如何創立IRA退休帳戶，以及選擇存傳統或Roth IRA需要考量的幾大因素，與收入、公司是否提供退休計劃等息息相關。兩者最大的差別是，在存款時，傳統IRA是用稅前的錢來存款，而Roth IRA是用繳完稅的錢來存款，所以當退休要領取退休金時，傳統及Roth IRA需要付稅的情況是不同的；歡迎觀賞影片瞭解詳情！

觀眾若有興趣瞭解詳情，可以搜尋文章下方影片連結或掃描二維碼前往觀賞。看影片可抽大獎好禮，民眾只要看完影片後點選問卷連結並輕鬆回答兩道題目，即可擁有機會抽大獎。