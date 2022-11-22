傑克兄弟Jack & King's預制菜 進駐貝賽萬華超市

傑克兄弟Jack & King's是北美中餐預制菜的第一品牌。

貝賽萬華超市上週五新張，作為超市重要的合作夥伴，傑克兄弟Jack & King's精選10餘款中餐預製菜產品上架，成為超市一大亮點。

傑克兄弟Jack & King's是北美中餐預制菜的第一品牌，在萬華超市上架的包括冰楊梅汁、小籠湯包、春捲、小酥肉、藕夾、蓮藉餅、粉絲扇貝、酸菜魚腐、蝦餅、麻辣小龍蝦、蒜香小龍蝦、小龍蝦尾、香辣魷魚、鮮椒魷魚、剁椒魚頭、牛蛙腿+香辣包等，有興趣的讀者可前往萬華採購。

傑克兄弟品牌創始人Jack Hwang表示，預製菜品系經過洗、切、搭配、加工完成的菜品，採取冷凍或真空等方法進行包裝保存，用餐時只需通過簡單烹調或直接開封即可食用，色香味型兼具，堪比傳統大廚手作。預製菜只需5至10分鐘烹飪，非常方便就能品嘗到地道的家鄉美食 。彙集「方便自由、健康實惠」等標準化的預製菜品，以現代的科技達到色香味型兼具，十分適合現代人的生活方式。