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傑克兄弟Jack & King's預制菜 進駐貝賽萬華超市

工商記者高傑文／紐約訊
傑克兄弟Jack & King's是北美中餐預制菜的第一品牌。
傑克兄弟Jack & King's是北美中餐預制菜的第一品牌。

貝賽萬華超市上週五新張，作為超市重要的合作夥伴，傑克兄弟Jack & King's精選10餘款中餐預製菜產品上架，成為超市一大亮點。

傑克兄弟Jack & King's是北美中餐預制菜的第一品牌，在萬華超市上架的包括冰楊梅汁、小籠湯包、春捲、小酥肉、藕夾、蓮藉餅、粉絲扇貝、酸菜魚腐、蝦餅、麻辣小龍蝦、蒜香小龍蝦、小龍蝦尾、香辣魷魚、鮮椒魷魚、剁椒魚頭、牛蛙腿+香辣包等，有興趣的讀者可前往萬華採購。

傑克兄弟品牌創始人Jack Hwang表示，預製菜品系經過洗、切、搭配、加工完成的菜品，採取冷凍或真空等方法進行包裝保存，用餐時只需通過簡單烹調或直接開封即可食用，色香味型兼具，堪比傳統大廚手作。預製菜只需5至10分鐘烹飪，非常方便就能品嘗到地道的家鄉美食。彙集「方便自由、健康實惠」等標準化的預製菜品，以現代的科技達到色香味型兼具，十分適合現代人的生活方式。

傑克兄弟品牌的預制菜品包括：剁椒魚頭、松鼠魚、鮑魚、香辣牛蛙、番茄魚腐、紅糖糍粑、冰楊梅汁、鮮蝦餅、帶魚卷等，都很受北美消費者歡迎。傑克兄弟品牌還經營火鍋食材、冷凍海鮮、冷凍主食、酒水飲料等數百個品種，美國公司地址：4300 Pleasantdale Rd, Suite B, Atlanta, GA 30340，電話：770-676-9288（分機：501），網站：www.jnkfoods.com。萬華超市地址：39-20 Bell Blve., Bayside，電話：718-725-1888。

在萬華超市的傑克兄弟品牌產品。
在萬華超市的傑克兄弟品牌產品。

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