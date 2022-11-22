沃荷與巴斯基亞舞台劇11/29公演 兩顆明星璀璨短暫交會的故事 不容錯過

即將於11/29公演的百老匯舞台劇 「沃荷與巴斯基亞一起改變了現代藝術的面貌」，講述了二十世紀八零年代，普普藝術之父沃荷與比他年輕許多的新表現主義先驅巴斯基亞成為好友，雖然成長年代和背景截然不同，但他們彼此欣賞、相互砥礪，寫下了一段令人津津樂道的傳奇故事；喜愛百老匯劇者請千萬把握！

沃荷在1960年代崛起，遇見巴斯基亞時已在藝術界耕耘逾二十年，且事業如日中天。知名藝評家及藝術史學家羅伯特・平卡斯・維滕指出：七十年代時，「沃荷主義」看似已「取代了沃荷」，沃荷在此十年間主力為委託人創作肖像畫，因而受到藝評家的抨擊。沃荷對這些批評逐漸開始上心，到了1980年代初更是對大眾的評論極為關注。

沃荷與巴斯基亞在1982年首次會面時，巴斯基亞只是一位初露頭角的街頭塗鴉藝術家。二人往來之際，在對方身上發現自身所缺，因而惺惺相惜——巴斯基亞追求功名、聲望與資源，而沃荷則渴望突破，希望獲得創作新思。巴斯基亞的嶄新藝術視野賦予沃荷強勁的創作活力，這正是沃荷尋求的重啟事業生涯的鑰匙；另一方面，沃荷的人脈為巴斯基亞提供了揚名的機會，讓他得以在藝壇上立足。

「他們就像那些歷史上世家聯姻一般，兩人互利互惠、彼此幫助。」沃荷在1980年代末創作力澎湃，正如街頭藝術家凱斯・哈林在1988年論文《繪畫第三思維》中的解釋：「巴斯基亞重燃了工廠工作室創作理念中喪失已久、求之不得的不羈活力，即使兩位藝術家的合作結束後，仍然影響深遠。作為一名藝術家，能夠從另一位藝術家身上發現挑戰並得到他的敬重，那便是最美妙的友誼。對藝術家而言，最快樂的事莫過於不斷接受刺激，從而獲得啟發。」

自然而然的，這兩位天才開始攜手合作，創作出二人非常滿意的作品。他們發現彼此擁有許多的共通點——沃荷在作品上採用獨特的比喻手法，巴斯基亞則喜歡以憤世嫉俗的嘲諷回應。令人愕腕的是，這段友情只持續了六年，沃荷因手術 驟然離世。隨後一年，年輕的巴斯基亞也猝然棄世，令人感嘆。但是兩人共同創作、英雄惜英雄的故事，將繼續流傳在藝壇，成為一段佳話。

「沃荷與巴斯基亞一起改變了現代藝術的面貌」舞台劇演員細膩精湛的演出，獲得了紐約時報、倫敦旗幟晚報、每日電訊報及Time Out倫敦版等主流媒體的高度評價，歡迎舞台劇迷把握機會前往觀賞。