我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

陳秀冰會計師事務所　專精處理各種政府查稅案件

工商記者林敏儀／紐約訊
前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross，加盟陳秀冰會計師事務所。
前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross，加盟陳秀冰會計師事務所。

陳秀冰會計師事務所由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰，親自處理聯邦、州政府、勞工局、市政府的查稅案件。前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross加盟陳秀冰會計師事務所，高麥克在紐約州水牛城州稅局工作三十五年，親自處理紐約州各種查稅和稅務刑事案件。

陳秀冰會計師提醒各界，欠稅等不合法行爲可能導致您拿不到新的護照或其他相關的身份問題。如果是美國公民身份，不在美國境內、不能及時收到當局寄發的相關通知以致不能及時處理，在入境的時候可能會遭遇到阻礙。如果是綠卡身份，欠稅未能及時處理，有可能導致身份被取消。爲此，陳秀冰會計師強烈建議您，如有欠稅情況，應盡快尋求註冊會計師的協助。

陳秀冰註冊會計師事務所坐落在曼哈頓11號東百老匯6樓，服務華人社區十七年，深受各界的支持與信任。他們的團隊具備專業知識，精通國、粵、英語及福州話，幫助客戶在他們的業務成果上取得成功。該公司提供各種各樣的定制，以滿足客戶的各種會計、稅務、財務管理等需要。陳秀冰註冊會計師事務所的服務宗旨是使您的工作更輕鬆，讓您能有更多的時間專注於您的業務發展。他們為全美的客戶提供各種稅務幫助，更重要的是，他們及時瞭解全年稅法變更，確保您能享受到所有稅收優惠。

陳秀冰會計師熟悉查稅機巧，將爲您爭取最大權益。陳秀冰註冊會計師事務所爲全美各行各業提供優質的稅務和會計服務，包括：餐飲、批發、地產、建築、零售、教育、貿易、藥房、電子商務、高科技、製衣等。他們提供個性化的服務，幫助您解決行業特定的挑戰，遵循行業標準稅的做法；免費諮詢熱線：800-398-0560。

總公司地址：11 East Broadway, 6th FL, New York, NY 10038，電話：212-566-0560；分公司地址：38-08 Union St., #9C, Flushing NY 11354(Flushing Commons)，電話：718-888-1198；網址：www.chancompanyllc.us。

紐約州 綠卡 百老匯

上一則

美國快速移民窗口期不會很長　貝特曼劉宇闡述清晰溫馨提議

下一則

醫療質量顯著提升　紐約仁德醫生獲第一保健雙項表彰

延伸閱讀

芝近千投票所 今早6時至晚7時開放 華埠投票所設於圖書館與興氏小學

芝近千投票所 今早6時至晚7時開放 華埠投票所設於圖書館與興氏小學
71歲太空人球迷 1000萬押奪冠 贏了7500萬 運動博弈史最大贏家

71歲太空人球迷 1000萬押奪冠 贏了7500萬 運動博弈史最大贏家
我的工作夥伴們

我的工作夥伴們
陳秀冰會計師事務所專精處理各種政府查稅案件

陳秀冰會計師事務所專精處理各種政府查稅案件
出門旅遊前 醫生建議應做好這5項健康準備

出門旅遊前 醫生建議應做好這5項健康準備

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵