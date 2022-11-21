KIA動力最強的EV6 G揭幕活動以「釋放沉默的力量」作為其最新創意

新推出的576馬力全電動Kia EV6 GT，從0-60英里僅需3.4秒。

Kia美國公司最近推出了一項全新的創意推廣活動，宣傳公司歷史上動力最強大的車輛——576馬力的全電動Kia EV6 GT。過去的高性能汽車 通常會有轟隆隆的發動機聲音，而過去推廣這些車輛的活動也都通常以猛轟發動機和改裝排氣系統來宣傳。但由Kia的創意機構David&Goliath所製作的這項新宣傳活動，則傳達了為EV6 GT訂製的新創意：力量也可以用安靜來表達。

此次時長30秒的廣告名為「沉默就是力量」，由專業車手Kris Martin擔任主角；他是一位經驗豐富的NASCAR和Le Mans賽車 手，同時還是六屆全國卡丁車冠軍，但他卻有聽力障礙。作為聾人社區的倡導者、勵志演說家和鼓舞人心的人物，Martin是不畏困難的典範。開場時，Martin駕駛全電動Kia EV6 GT在專業賽道上疾馳、轉彎、直道加速、漂移等。在這些畫面之間，可以看到Martin獨自一人看著鏡頭並使用手語說：「我不需要噪音來告訴我什麼叫速度，我能在3.4秒內感覺到0-60英里加速。」廣告以Martin的手語作為結尾：「我從出生起就失聰了，它教會了我一件事：沉默就是力量。」

「Kia EV6 GT為性能樹立了新標準，尤其是在電動汽車中」，Kia美國市場營銷副總裁Russell Wager表示：「靠噪音來指示發動機性能和加速的日子已經一去不復返了，全電動EV6 GT證明了強大的動力也可以很安靜。在這個電動化的新時代，EV6 GT有信心在不招搖不吹噓的情況下，安安靜靜贏得青睞。」EV6 GT提高了本已強大的EV6系列的性能門檻，其雙電機e-AWD動力總成，可為所有四個車輪提供動力；能量集中的77.4千瓦時鎳鈷錳(80/10/10)電池組，為前置160千瓦電機和後置270千瓦電機提供組合功率輸出430千瓦（576馬力）和545磅尺扭矩。EV6 GT可以在3.4秒內從0加速到60英里/小時，最高時速可達161英里/小時。在行業內領先的第三方AMCI Testing進行的獨立測試中，EV6 GT的加速性能優於2021 Ferrari Roma和2021 Lamborghini Huracán Evo Spyder RWD2。

「我們很自豪能夠與Kia和專業賽車手Kris Martin合作推出這項特別活動」，David Goliath執行創意總監Robert Casillas表示：「作為失聰者和賽車界的靈感，我們想創造一種獨特的音景，讓觀眾感受到沉默的力量。」欲知更多詳情，請參：www.KIA.com。