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華策會歡迎兩位新董事

工商記者高傑文／紐約訊
Christopher Kuo（左）最近成為華策會新董事，Lena Chang為其子公司華策會家庭護理計劃CPC Home Attendant Program Inc.(CPCHAP)的新董事會成員。
Christopher Kuo（左）最近成為華策會新董事，Lena Chang為其子公司華策會家庭護理計劃CPC Home Attendant Program Inc.(CPCHAP)的新董事會成員。

華人策劃協會（簡稱「華策會」），最近宣佈歡迎Christopher Kuo為新董事會成員、Lena Chang為其子公司華策會家庭護理計劃CPC Home Attendant Program Inc.(CPCHAP)的董事會成員。

Christopher Kuo是花旗集團的高級主管，負責LATAM Exotics和結構性信貸業務，此前是瑞士信貸的高級主管，負責LATAM結構性信貸交易。Christopher在專業之外，大部分時間花在非營利機構的董事會以及「雙鋼琴之旅」項目，在那裡他與母親Michelle Chen Kuo一起舉辦慈善音樂會，為社會服務組織籌集資金，並自2020年起擔任華策會領導委員會聯合主席。

Christopher說：「我非常高興能開啟為華策會服務的新篇章，這是一個令人難以置信的組織，為紐約市的眾多移民和低收入家庭提供服務，我期待與工作人員和董事會同事繼續華策會的發展軌跡。」

自2016年以來，Lena Chang一直擔任西奈山下城醫院心血管服務臨床項目主任。她於1994年開始她的護士生涯，並於1998年成為一名執業護士，她還擔任西奈山下城多元化委員會和西奈山系統心臟多元化委員會的聯合主席。她因在亞裔美國人和太平洋島民社區以及整個社區的工作，贏得了全球ERG獎的一等獎和二等獎。自2020年以來，Lena一直是華策會領導委員會的成員。

Lena說：「我真的很榮幸當選為CPCHAP董事會成員，並希望我的臨床醫療保健和運營專業知識能夠為其使命做出貢獻，並為3,000多名患者提供護理和支持。」

「我們很高興地歡迎Christopher和Lena分別擔任CPC和CPCHAP的新職位，他們是我們社區中才華橫溢且備受尊敬的成員，我們感謝他們對我們使命的奉獻精神」，CPC總裁兼首席執行官Wayne Ho說：「我們期待繼續與他們和我們的5,000名敬業員工合作，為超過200,000名社區成員提供優質服務。」

華策會成立於1965年，是美國最大的亞裔美國人社會服務機構，旨在促進紐約市華裔美國人、移民及低收入社區的社會權益和經濟賦權。華策會致力於創造正向社會變革的社會服務，是為實現其教育、家庭、社區及職業目標而努力的個人和家庭可信賴的機構。

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