華人策劃協會獲麥肯齊·斯科特捐贈善款，款項將投資於華策會員工、社區和協會。

華人策劃協會（簡稱「華策會」）很高興地宣佈，收到麥肯齊‧斯科特(MacKenzie Scott)的捐款。這筆一次性捐款，將用於支援華策會持續促進員工發展、擴大基礎計畫項目和加強組織架構。

華策會董事長Flora Si說：「我們非常感謝斯科特女士的慷慨捐贈，以及她對我們為所有年齡和背景的社區成員提供高質素服務承諾的認可。這筆捐款將有助於實現我們的使命，幫助我們通過擴大計畫接觸更多的紐約人，並鼓勵他們成為改變生活和社區的推動者。同時，我們亦能夠有機會投入更多的資源，以提高員工福利和加強組織架構。」

「在疫情 期間，我們向社區工作者、直接護理工作者和家庭護理工作者提供了400多萬美元的獎金，這筆捐款將使我們能夠在現有的基礎上，以可持續的方式履行我們對員工的承諾」，華策會總裁兼首席執行官Wayne Ho說：「由於政府合同限制了員工的薪酬，並且不包括服務的總成本，此捐款將能協助我們的倡導工作，以確保非營利工作者獲得基本的生活工資。我們多年來與倡導者、服務提供者和社區成員合作，為社區工作者的公正薪酬、家庭護理工作者的公平工資以及幼兒服務工作者的平等工資待遇而奮鬥。」

華策會是今年獲得麥肯齊‧斯科特資助的343個組織之一，麥肯齊‧斯科特資助了以社區為基礎的組織，這些組織旨在促進社會公義，擁有強大的領導力並對社會有正面的影響力，同時在疫情期間擴大服務。

作為全國最大的亞裔 美國人社會服務組織，華策會在紐約市 的35個地點，向來自所有56個社區的20多萬個人和家庭提供50多個項目。華策會在疫情期間也顯著擴展了服務，解決了社區成員面對的新挑戰。在整個疫情期間，華策會向家庭分發了近750萬美元的現金援助和兒童保育獎學金，並向社區成員提供近40萬磅的食物。華策會還參與了超過300多次立法會議、演講和集會，為紐約亞裔美國人倡導公平復甦和社區安全。詳情請參閱華策會2022年的年報，可以瞭解更多關於華策會的工作和影響。

華人策劃協會成立於1965年，是美國最大的亞裔美國人社會服務機構，旨在促進紐約市華裔美國人、移民及低收入社區的社會權益和經濟賦權。華策會致力於創造正向社會變革的社會服務，是為實現其教育、家庭、社區及職業目標而努力的個人和家庭可信賴的機構。