我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

華人策劃協會獲麥肯齊·斯科特捐贈善款 款項將投資於華策會員工、社區和協會

工商記者衛伯承／紐約訊
華人策劃協會獲麥肯齊·斯科特捐贈善款，款項將投資於華策會員工、社區和協會。
華人策劃協會獲麥肯齊·斯科特捐贈善款，款項將投資於華策會員工、社區和協會。

華人策劃協會（簡稱「華策會」）很高興地宣佈，收到麥肯齊‧斯科特(MacKenzie Scott)的捐款。這筆一次性捐款，將用於支援華策會持續促進員工發展、擴大基礎計畫項目和加強組織架構。

華策會董事長Flora Si說：「我們非常感謝斯科特女士的慷慨捐贈，以及她對我們為所有年齡和背景的社區成員提供高質素服務承諾的認可。這筆捐款將有助於實現我們的使命，幫助我們通過擴大計畫接觸更多的紐約人，並鼓勵他們成為改變生活和社區的推動者。同時，我們亦能夠有機會投入更多的資源，以提高員工福利和加強組織架構。」

「在疫情期間，我們向社區工作者、直接護理工作者和家庭護理工作者提供了400多萬美元的獎金，這筆捐款將使我們能夠在現有的基礎上，以可持續的方式履行我們對員工的承諾」，華策會總裁兼首席執行官Wayne Ho說：「由於政府合同限制了員工的薪酬，並且不包括服務的總成本，此捐款將能協助我們的倡導工作，以確保非營利工作者獲得基本的生活工資。我們多年來與倡導者、服務提供者和社區成員合作，為社區工作者的公正薪酬、家庭護理工作者的公平工資以及幼兒服務工作者的平等工資待遇而奮鬥。」

華策會是今年獲得麥肯齊‧斯科特資助的343個組織之一，麥肯齊‧斯科特資助了以社區為基礎的組織，這些組織旨在促進社會公義，擁有強大的領導力並對社會有正面的影響力，同時在疫情期間擴大服務。

作為全國最大的亞裔美國人社會服務組織，華策會在紐約市的35個地點，向來自所有56個社區的20多萬個人和家庭提供50多個項目。華策會在疫情期間也顯著擴展了服務，解決了社區成員面對的新挑戰。在整個疫情期間，華策會向家庭分發了近750萬美元的現金援助和兒童保育獎學金，並向社區成員提供近40萬磅的食物。華策會還參與了超過300多次立法會議、演講和集會，為紐約亞裔美國人倡導公平復甦和社區安全。詳情請參閱華策會2022年的年報，可以瞭解更多關於華策會的工作和影響。

華人策劃協會成立於1965年，是美國最大的亞裔美國人社會服務機構，旨在促進紐約市華裔美國人、移民及低收入社區的社會權益和經濟賦權。華策會致力於創造正向社會變革的社會服務，是為實現其教育、家庭、社區及職業目標而努力的個人和家庭可信賴的機構。

疫情 亞裔 紐約市

上一則

曼哈頓下東城雙屍案 兒子暴斃 九旬母親無法自理隨後亡

下一則

不滿被開罰單 羊頭灣華社男攻擊交警

延伸閱讀

獵狐行動 紐約僑領安全忠提1900萬保釋 檢反對

獵狐行動 紐約僑領安全忠提1900萬保釋 檢反對
紐約市第三方平台外賣郎最低時薪 擬增至23.82元

紐約市第三方平台外賣郎最低時薪 擬增至23.82元
灣區流感肆虐 衛生局籲快打疫苗、勤洗手

灣區流感肆虐 衛生局籲快打疫苗、勤洗手
原憲法路更名 阿拉米達市陳煥瑛路牌揭幕

原憲法路更名 阿拉米達市陳煥瑛路牌揭幕
不受仲裁約束 華人護理員續上訴追討被欠工資

不受仲裁約束 華人護理員續上訴追討被欠工資

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24
在109警民會上，霍爾介紹上個月的法拉盛犯罪情況。(市警局提供)

法拉盛KTV門口搶劫多 專盯戴名表豪客

2022-11-11 06:33
皇后區東部意外出現「翻紅浪潮」。（網路截圖）

皇后區東部意外現「翻紅浪潮」民主黨敲警鐘

2022-11-12 06:19

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車

LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車