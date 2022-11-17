我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

天景購物中心雙十一購物節百萬網紅與粉絲共度單身週末時光

工商記者廖學錕／紐約訊
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。

雙十一單身購物節11月11日於亞洲各地登場，天景購物中心今年第二度將此有趣的概念帶入美國市場，邀請所有單身民眾一起過節。除了各店家提供特殊優惠外，還邀請六位在Tiktok、Instagram等社交媒體平台擁有超過百萬粉絲的網紅們，於商場舉辦粉絲見面座談會，吸引將近400名觀眾前往。

Shopcore集團美東區行銷經理孫偉家表示：「這次的單身節活動以積極正向的單身生活為主軸，請來各領域的單身網紅們，和粉絲分享關於時尚、美妝、健身等各方面的資訊，讓參與者瞭解，就算單身也能充滿正能量，提升自信並擁有精彩生活！」

這次參與活動的網紅包括：在Tiktok和Intagram有近三百萬粉絲的網紅Kai Lee、Nina Lin、Pikanab、Ryan Lin、熊氏兄弟(Xiong Brothers)，多位網紅均為華裔第二代，精通中英雙語。他們表示，非常幸運獲得粉絲們的支持，讓他們能運用社群媒體，讓全世界的觀眾看到華裔年輕人充滿自信、展現自我的一面，也很開心第一次有機會能以此類型的線下活動與粉絲近距離接觸。

現場活動還包括幸運觀眾的造型變身，由天景購物中心各店家提供整套妝髮造型，參與民眾還可以獲得免費的時尚雜誌造型寫真照，本季全球時裝週最受矚目的新銳華裔名模石瑞也作為驚喜嘉賓登場，和粉絲在熱鬧的活動派對中度過難忘的雙十一單身節。天景購物中心將於12月聖誕期間舉辦精彩系列活動，詳請可訪問官方網站：theshopsatskyviewny.com，或關注官方Instagram：@theshopsatskyviewny，以及小紅書賬號：@skyview。

法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。
法拉盛天景購物中心雙十一節，邀請百萬網紅與粉絲們共度一個歡樂的單身週末。

華裔 時尚 社群媒體

上一則

富康醫療 18日舉行日落公園社區中心開放日

下一則

頂峰消防系統公司老字號好口碑　專業協助業者順利通過各項防火檢驗

延伸閱讀

YouTube廣告冷 購物功能救營收

YouTube廣告冷 購物功能救營收
天景購物中心雙十一購物節 百萬網紅與粉絲共度單身週末時光

天景購物中心雙十一購物節 百萬網紅與粉絲共度單身週末時光
車宿遊歷… 紐西蘭正妹不做助教 寧當網紅秀身材

車宿遊歷… 紐西蘭正妹不做助教 寧當網紅秀身材
網紅直播「大嗑蝙蝠湯」引眾怒 超慘下場曝光…

網紅直播「大嗑蝙蝠湯」引眾怒 超慘下場曝光…
溫德姆酒店集團提供夢幻職缺 網紅們快應徵

溫德姆酒店集團提供夢幻職缺 網紅們快應徵

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選